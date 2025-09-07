Prohens visitará Calvià este lunes para conocer el funcionamiento del proyecto Destino Turístico Inteligente

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará Calvià este lunes para conocer el funcionamiento y los avances del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI) en el municipio.

La visita comenzará a partir de las 09.00 horas y tendrá lugar en la sala de juntas del Ayuntamiento, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens será recibida por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y recibirá una explicación sobre la iniciativa. Al finalizar atenderá a los medios de comunicación.