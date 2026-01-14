Prohens visitará este jueves el nuevo quirófano híbrido del Hospital Son Espases

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este jueves el nuevo quirófano híbrido del Hospital Universitario Son Espases, junto con la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña.

Al acto, que será a las 10.45 horas, también asistirán la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados, y el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, entre otros. Tras la visita, Prohens atenderá a los medios.

Asimismo, a las 12.00 horas, la líder del Ejecutivo presentará el convenio de colaboración con la Asociación Mamás en Acción para la implantación del proyecto 'Curasana', junto con el subdirector de Humanización del Servicio de Salud, Gabriel Rojo.

La presentación del proyecto, que también tendrá lugar en Son Espases, será a cargo de la presidenta y fundadora de la asociación Mamás en Acción, Maria José Gimeno. Prohens cerrará el acto con unas palabras.