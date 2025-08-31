Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, atiende a los medios de comunicación. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este lunes las actividades de ocio adaptado de la Fundación Asnimo.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens visitará este lunes, a las 12.00 horas, las actividades de ocio adaptado de la Fundación Asnimo, que ofrece asistencia a personas con discapacidad.

La presidenta estará acompañada de la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; de la directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad, Catalina Isern, y del director de la entidad, Tolo Márquez, durante su visita a la Fundación Asnimo, en Marratxí.

La presidenta atenderá a los medios de comunicación después de visitar el centro y saludar a los niños.