Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este miércoles a los pescadores de Alcúdia e inaugurará un foro sobre mujeres en el deporte.

El primer acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 10.00 horas en la sede la Cofradía de Pescadores de Alcúdia y en las instalaciones de Alcudiamar.

Al inicio, la presidenta realizará un recorrido por la sede de la Cofradía de Pescadores de Alcúdia, acompañada por el presidente David Carsi, con otros miembros de la Junta Directiva, y por la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares.

Posteriormente, a las 11.00 horas aproximadamente, visitará las instalaciones de la empresa Alcudiamar en el Port d'Alcúdia, donde será recibida por el presidente y la gerente de la empresa, Bartomeu Bestard y Francisca Reinés, respectivamente.

Acto seguido, mantendrán una reunión para conocer los proyectos que se desarrollan y las líneas estratégicas de futuro.

A las 16.00 horas la presidenta del Govern se desplazará hasta el Estadi Mallorca Son Moix para inaugurar el I Foro Deporte y Mujer, organizado por el RCD Mallorca.

Al llegar, la presidenta será recibida por el CEO corporativo del RCD Mallorca, Alfonso Díaz. Asistirá también el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell.

Tras unas palabras de bienvenida a cargo del directivo del club, la presidenta del Govern intervendrá en el acto.