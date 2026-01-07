Prohibida la circulación de camiones en un tramo de la Ma-1101 a causa de un desprendimiento

Prohibida la circulación de camiones en un tramo de la Ma-1101 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de camiones ha quedado prohibida en un tramo de la Ma-1101 que conecta Sa Granja de Esporles con Puigpunyent a causa de un desprendimiento.

Según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca este miércoles, se ha derribado una sección del talud que aguantaba la carretera.

Los operarios trabajan para arreglarlo y desde Carreteras han pedido precaución a los coches y motos que circulen por este tramo.