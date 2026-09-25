Prorrogan el contrato de la gestión de residuos sanitarios de los centros del IBSalut

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Autorizan el contrato del servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones del Hospital de Manacor

El Govern aprueba la contratación del suministro de catéteres ureterales y de drenaje para el Servicio de Salud

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha otorgado la autorización previa al director general del IBSalut para prorrogar el contrato del servicio de gestión de residuos sanitarios de los centros del Servicio de Salud de Baleares.

La prórroga tendrá un presupuesto de gasto máximo de 1,9 millones de euros, con una duración de 12 meses, a partir del 1 de noviembre de 2026, según ha explicado en rueda de prensa la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens.

El objeto del contrato es la retirada, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios de los hospitales, centros de salud, unidades básicas de salud y otros dispositivos sanitarios dependientes del Servicio de Salud.

El adjudicatario del servicio retirará, transportará y eliminará --respetando la legislación vigente-- los residuos sanitarios del grupo II, es decir, agujas, objetos punzantes, restos de medicamentos y material citostático utilizado en los tratamientos de quimioterapia. Asimismo, se hará cargo de los residuos sanitarios del grupo III, es decir, vendas, gasas y ropa de un solo uso.

HOSPITAL DE MANACOR

Por otra parte, el Consell de Govern ha autorizado el contrato del servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones del Hospital de Manacor.

El valor máximo estimado de este contrato es de 6,7 millones de euros y tendrá una duración inicial de treinta y seis meses y una posible prórroga de veinticuatro meses.

El alcance de la prestación incluye el conjunto de tareas continuadas y programadas de reparación, revisión y conservación necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y adecuado estado de conservación de los edificios, instalaciones técnicas y sistemas generales del Hospital de Manacor.

Estas actuaciones son imprescindibles para garantizar la continuidad de la actividad asistencial, el funcionamiento de las áreas de diagnóstico, el tratamiento y soporte clínico, así como la seguridad de los pacientes, profesionales y usuarios.

SUMINISTRO DE CATÉTERES

También en materia sanitaria, se ha autorizado la tramitación de un acuerdo marco para contratar el suministro de catéteres ureterales y de drenaje para los centros dependientes del Servicio de Salud por un valor de 3,7 millones de euros.

Los catéteres ureterales y los sistemas de drenaje son dispositivos esenciales para la práctica clínica en especialidades como la urología, la cirugía general y la radiología intervencionista.

Estos productos posibilitan la derivación y drenaje de la orina desde el riñón hasta la vejiga o hacia sistemas externos, para facilitar el tratamiento de obstrucciones ureterales, la descompresión del tracto urinario, la prevención de complicaciones infecciosas y el abordaje posoperatorio en procedimientos urológicos.

Este material es imprescindible tanto en procedimientos programados como en situaciones urgentes en las que la disponibilidad inmediata garantiza la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y la eficacia clínica. Asimismo, contribuye a estandarizar los tratamientos y técnicas quirúrgicas, a reducir complicaciones postoperatorias y a mejorar los resultados clínicos en los centros del Servicio de Salud.

La naturaleza de los productos objeto del contrato hace necesario disponer de una amplia gama de materiales y dispositivos adaptados a las diferentes necesidades asistenciales de los centros sanitarios. Las características técnicas de estos productos pueden variar en función del procedimiento clínico, las características del paciente y protocolos asistenciales aplicables, por lo que es imprescindible garantizar la disponibilidad de diferentes soluciones adaptadas a cada necesidad.