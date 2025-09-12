El proyecto Endesa Educa lanza una nueva edición para acercar el conocimiento de la energía a las aulas de Baleares

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha lanzado una nueva edición de Endesa Educa, el proyecto educativo para fomentar el conocimiento sobre el mundo de la energía y el ahorro energético en las aulas de Baleares.

El programa fomenta un aprendizaje práctico, conectado con el entorno de los alumnos y en línea con los retos de la transición energética, a través de contenidos didácticos de libre acceso, según ha señalado Endesa en una nota de prensa este viernes.

Como novedad, en esta edición el programa incorpora los Premios Endesa Educa en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, que amplían e integran la trayectoria de los antiguos Premios Ecoinnovación creados en 2016.

Con este cambio la Fundación Endesa reúne en un único proyecto la propuesta educativa "más emblemática" en materia de energética y sostenibilidad, ampliando, han destacado, su impacto y reforzando "su capacidad de transformación".

El propósito de estos galardones, han expuesto desde la Fundación, es reconocer el compromiso de estudiantes y centros educativos de las Islas con la transición energética, el desarrollo de soluciones sostenibles y el protagonismo juvenil en la acción ante la crisis climática.

En concreto, se han establecido dos categorías de participación. La primera, Proyectos de estudiantes, dirigida a grupos de secundaria, bachillerato y Formación Profesional (FP), que tendrán que presentar propuestas originales e innovadoras orientadas a promover la transición energética desde un enfoque integral y vinculado al currículum escolar.

La segunda, Proyectos de centros educativos, busca reconocer iniciativas de carácter global en las que participe toda la comunidad educativa, con una visión a largo plazo y articulada en torno a la sostenibilidad, la cooperación con otra entidades del entorno y el compromiso con un futuro verde. Los centros podrán presentar su candidatura a partir del 17 de septiembre y hasta el 29 de octubre.

ACTIVIDADES ENDESA EDUCA

Más allá de los premios, el programa Endesa Educa propone experiencias formativas, tanto presenciarles como digitales, alineadas con los currículums académicos y adaptadas a diferentes niveles educativos.

Entre ellas destacan los talleres itinerantes, que llevan la educación energética en los centros escolares; las visitas a instalaciones de energías renovables de Endesa, donde los estudiantes pueden conocer la generación y distribución de energía; y las actividades y recursos didácticos en línea, disponibles a través de la plataforma digital del programa.

En paralelo, la Fundación Endesa ha impulsado una nueva edición de Endesa Educa Digital, la plataforma en línea del proyecto educativo Endesa Educa, que ofrece a la comunidad educativa de las Islas recursos gratuitos, interactivos y de fácil acceso para aprender sobre el mundo de la energía y el uso responsable.

Según han destacado, la plataforma va dirigida a alumnos de 3º y 4º de primaria y busca facilitar un aprendizaje práctico, accesible y divertido, sin limitaciones geográficas, acercando la transición energética a las aulas a través de contenidos innovadores y actividades dinámicas.

En este sentido, Endesa Educa Digital plantea a los estudiantes la misión de "convertirse en auténticos embajadores de la transición energética". Así, los docentes inscritos reciben un kit de experimentación con materiales permiten a los alumnos diseñar y poner en práctica actividades sobre energías renovables y movilidad sostenible.