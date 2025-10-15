El proyecto 'Expiravit' de Pedro Luis Cembranos gana el Premi Pilar Juncosa de Creació Artística

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Expiravit' del artista madrileño Pedro Luis Cembranos se ha alzando con el Premi Biennal Pilar Juncosa de Creació Artística 2025.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este miércoles el acto de entrega de los premios y becas Pilar Juncosa en el auditorio de la Fundació Pilar i Joan Miró.

El momento central del evento ha sido la entrega del Premi Biennal Pilar Juncosa de Creació Artística, dotado con 30.000 euros, a Pedro Luis Cembranos por su proyecto 'Expiravit'.

Nacido en Madrid en 1973, Cembranos ha expuesto a nivel nacional e internacional en espacios de su ciudad de origen, Brasil o Alemania, siendo el destinatario de premios como el de Jóvenes Creadores que otorga la Calcografía Nacional (2003).

A lo largo de su trayectoria, ha sido becado por instituciones como Intermediae-Matadero, Fundació Botí o CPS Lisboa, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Una de las particularidades Precisamente de la edición de 2025 es que el ganador de esta modalidad ha recibido también, de manos del alcalde de Palma, una reproducción del nuevo galardón creado para la ocasión y que está inspirado en 'La guspira màgica', muestra integrada dentro del proyecto expositivo 'Paysage Miró'.

La beca Pilar Juncosa ha sido entregada al proyecto de educación artística 'Treballo com un jardiner', de Tina Codina y el Taller d'Art Esment.

Codina es gestora cultural y mediadora, muy implicada en el ámbito de la creación contemporánea y la participación ciudadana. Ejerció como directora general de Cultura del Ayuntamiento de Palma la pasada legislatura.

Los destinatarios de las cuatro becas de formación correspondientes a los Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró, que tendrán la oportunidad de desarrollar sus proyectos en unos espacios que el artista concibió específicamente para la producción artística, han recibido unos diplomas.

Estas becas, dotadas con la cantidad de 2.000 euros cada una, han recaído en Maria Martinelli (Parma), Lin Calle (Madrid), Maria Gurikhina Magber (Bogotá) y Teresa Moro (Barcelona).

Por su parte, Jaime González Palencia ha sido el ganador de una beca The Slade School of Fine Art que le permitirá realizar una estancia de formación e investigación en la University College London, una de las escuelas de arte más prestigiosas del Reino Unido.

LA ENTREGA DE PREMIOS

El acto se ha abierto con unas palabras de la directora de la Fundació, Antónia Maria Perelló, quien ha remarcado el hecho de que los premios y becas Pilar Juncosa, que se han venido otorgando casi de forma ininterrumpida desde su creación en 1993, se han convertido en uno de los certámenes "más destacados" de todos los que se llevan a cabo en el territorio nacional.

También ha manifestado la intención de seguir por el actual camino de "consolidación" de unos premios que, a lo largo de su historia, han recaído en personalidades relevantes del mundo del arte, la investigación y la pedagogía.

La entrega de premios, que ha contado con el acompañamiento musical del grupo mallorquín Negre, ha finalizado con la intervención del alcalde de Palma.

Martínez ha glosado la figura de Pilar Juncosa, de quien el próximo 25 de noviembre se cumplirán 30 años de su desaparición y a la que ha descrito como "eje fundamental del universo mironiano".

El primer edil de Cort ha defendido la intención del Ayuntamiento de Palma y del Patronat de la Fundació --que él mismo preside-- de mantenerse "fieles al espíritu que otorgó sentido a la creación del certamen", que no fue otro que "prestar apoyo a las nuevas generaciones de artistas y gestores culturales para que puedan consolidar sus carreras".

Igualmente, el alcalde ha elogiado el trabajo realizado desde la Fundació Pilar i Joan Miró en el transcurso del último año, un periodo durante el cual "se han dado muchos pasos adelante en la reivindicación de este espacio como equipamiento de referencia tanto del legado de Miró como del arte contemporáneo".

El compromiso del Consistorio con la Fundació, ha sentenciado, no es "con palabras o grandes frases sino con actuaciones concretas y tangibles que han supuesto un esfuerzo de inversión presupuestaria sin precedentes".

El acto también ha contado con la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà; la conseller de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca; y el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet.