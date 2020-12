El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Baleares para 2021, a debate la próxima semana en el Parlament

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament afrontará la próxima semana el debate y la votación final para la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares para 2021, en un pleno que previsiblemente empezará el próximo miércoles 16 de diciembre y se extenderá hasta el día 18 de este mismo mes.

El orden del día correspondiente a cada una de las sesiones con las previsiones horarias se conocerá el próximo lunes, después de que se haya celebrado la Junta de Portavoces.

Durante estos días se debatirán y votarán las enmiendas parciales y votos particulares que, habiendo sido debatidas y también votadas en comisión, no han sido incorporadas al dictamen y, los grupos parlamentarios que las proponen, quieren mantenerlas para el debate en sesión plenaria.

ACUERDOS ALCANZADOS PREVIAMENTE AL DEBATE DE LA PRÓXIMA SEMANA

Previo al debate de la próximo semana, en la Comisión de Hacienda del Parlament se ha dado el visto bueno a diversas enmiendas, entre las cuales destaca la presentada por Cs con transacción de Unidas Podemos para rebajar el plus para altos cargos y asesores del Govern que en el momento de su nombramiento tenían su residencia fijada en otra de las islas.

La Cámara Autonómica ha dado luz verde a esta enmienda que permite rebajar el plus de 22.000 euros a 6.000 fijos y hasta 12.000 euros justificables finalmente. Además de los socios de gobierno y Cs, el PP también ha votado a favor, mientras El PI, Vox y MÉS per Menorca se han abstenido.

También durante la Comisión de Hacienda en la Cámara Autonómica, Cs ha logrado que se aprueben otras de sus enmiendas relativas al aumento de las ayudas de comedor para alumnos de 0 a 3 años y a las plazas de 'escoletas'; así como la aprobación de 30.000 euros para "la sensibilización" de dolencias minoritarias y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Por su parte, MÉS per Mallorca ha logrado una serie de acuerdos, por transacción, con MÉS per Menorca y Gent per Formentera, en la sección de Medio Ambiente.

Otro acuerdo alcanzado previo al debate en la Cámara de la próxima semana ha sido el firmado por MÉS per Menorca y el Govern balear, que permitirá ampliar en nueve millones la partida de los presupuestos destinada a Menorca. Este acuerdo permitirá a Formentera e Ibiza recibir 2,2 millones de euros y unos 300.000 euros, respectivamente.

Así, en gasto territorializado, la isla de Menorca llegará a 101,6 millones, 2,4 más que el año anterior; Ibiza recibirá 129,6 millones, 4,7 más en relación a 2020; y Formentera, 18,07 millones.

UN PRESUPUESTO DE 5.881,5 MILLONES PARA BALEARES EN 2021

Respecto al Proyecto de Ley de los Presupuestos autonómicos de 2021, las cuentas ascienden a 5.881,5 millones de euros, un 0,2% menos que los de este año 2020, con una reducción de 11,6 millones tal y como recoge el texto articulado que fue aprobado el pasado día 2 de noviembre en Consell de Govern.

El proyecto de presupuestos para 2021 eleva a 4.726,5 millones el presupuesto no financiero, destinado al desarrollo de las políticas públicas, el cual crece en un 7,8% (342,7 millones), en relación con el presupuesto inicial de este año 2020. Una cantidad que, según la consellera, incrementará también con los fondos europeos.

En cuanto al presupuesto financiero se sitúa en 1.155 millones de euros, se reduce en 23,5% (354 millones de euros), dado que en el ejercicio 2020 se registró un aumento para devolución de 450 millones de euros de dos emisiones de deuda de legislaturas anteriores (años 2005 y 2010). Este es el motivo por el que el Presupuesto para 2021 desciende.

El Govern prevé que el presupuesto supere los 6.000 millones con la próxima incorporación de los recursos de los fondos europeos Next Generation. En el Proyecto de Ley, se ha incorporado la primera partida de 100 millones provenientes del mecanismo React-EU.