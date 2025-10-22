El proyecto de la residencia Verge de l'Esperança contará con 12 nuevas plazas residenciales y 12 de centro de día - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo proyecto de la residencia Verge de l'Esperança, gestionada por las Franciscanas Hijas de la Misericordia e impulsada con la colaboración de Mater, contará con 12 nuevas plazas residenciales y 12 de centro de día concertadas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Así se ha expuesto este miércoles en el acto de presentación del nuevo proyecto, un modelo pionero de atención integral, que ha contado con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del IMAS y conseller insular de Benestar Social, Guillermo Sánchez; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García; y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo.

El presidente insular ha puesto en valor el nuevo modelo de atención que, ha subrayado, "representa el espíritu" del compromiso de la institución con las personas. "Apostamos por una Mallorca más humana e inclusiva, donde todas las personas, con discapacidad o sin ella, tengan las mismas oportunidades para vivir con dignidad y bienestar", ha destacado.

Según el Consell, el modelo de Verge de l'Esperança representa un hito en la atención a las personas con discapacidad en Mallorca, ya que permite la convivencia de personas mayores con y sin discapacidad dentro de una misma residencia.

Se trata de un proyecto innovador e inclusivo, basado en un modelo integral de atención centrado en la persona, que pone énfasis en la autonomía, los vínculos afectivos y la continuidad de la historia de vida de cada uno.

En este sentido, la directora general de Mater, Maria Antònia Fullana, ha apuntado que la residencia de las Franciscanas Hijas de la Misericordia "se consolida, hoy, como un faro de esperanza para muchas personas".

"Un espacio que acoge la diversidad y lo agranda, porque solo con realidades, con hechos valientes, es posible levantar los cimientos del futuro que soñamos", ha subrayado, a la vez que ha agradecido a las Franciscanas por "abrir las puertas" de la residencia.

Así, Verge de l'Esperança dispondrá de 12 nuevas plazas residenciales y 12 de centro de día para personas con discapacidad intelectual concertadas por el IMAS con Mater.

Estas se suman a las 540 ya concertadas con la entidad: 116 plazas de centro de día, 67 de vivienda supervisada, 48 de residencia, 30 de apoyo a la vivienda, 64 del servicio de función tutelar y 215 del servicio ocupacional.

El nuevo proyecto de la residencia Verge de l'Esperança responde a la voluntad de Mater de ofrecer una atención inclusiva y transformadora, en coherencia con su plan estratégico, orientado a garantizar un envejecimiento activo y digno de las personas con discapacidad y de sus familias, han expuesto.

Igualmente, da respuesta a situaciones de doble dependencia, evita la separación entre padres o madres e hijos con discapacidad, y facilita que puedan envejecer juntos con los apoyos adecuados.

Galmés ha puesto en valor las otras iniciativas impulsadas por el IMAS para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, como el servicio de atención a domicilio para niños con discapacidad intelectual y necesidades por conducta, puesto en marcha en las últimas semanas, o las ayudas económicas para estancias de respiro familiar.