Un proyecto de la UIB y los servicios de salud de Baleares y Andalucía, galardonado con el premio Profesor Barea

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Enfermera de práctica avanzada como agente de transferencia de evidencia en la práctica clínica' desarrollado por investigadores del Servicio de Salud de Baleares (IBSalut), de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y del Servicio Andaluz de Salud ha sido galardonado con el premio Profesor Barea, de la Fundación Signo.

El premio, recogido por la subdirectora de Cuidados Asistenciales del IBSalut, Concha Zaforteza, reconoce las buenas prácticas en la gestión sanitaria y valora el papel de la enfermería avanzada como agente clave en la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

Según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, el proyecto ha sido galardonado en la categoría 'Desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria'.

La investigación premiada ha sido desarrollada por Concha Zaforteza, Carlos Villafáfila y Francisco Ferrer (del IBSalut); Joan E. de Pedro Gómez y Sandra Pol (Universitat de las Illes Balears), y Miguel Ángel Rodríguez e Ian Blanco (Servicio Andaluz de Salud).

La iniciativa consiste en incorporar enfermeras con competencias de práctica avanzada a cinco unidades de hospitalización de tres hospitales públicos de Baleares, con el objetivo de implantar dos guías de práctica clínica basadas en evidencia.

Después de un año de implementación, los resultados mostraron una mejora significativa en los indicadores de salud de los pacientes atendidos en estas unidades, con una reducción en las tasas de lesiones por presión y complicaciones asociadas a catéteres venosos, en comparación con otras unidades similares.