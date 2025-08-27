El PSIB acusa al Consell de Mallorca de presumir de "contención de la masificación" mientras el turismo sigue creciendo

El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Andreu Serra. - PSIB

Cargan contra la decisión de destinar 1,5 millones de euros al Real Mallorca para hacer promoción turística

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al equipo de gobierno insular de presumir de "hacer contención contra la masificación" mientras los flujos turísticos en la isla siguen creciendo.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que el Consell está haciendo "más promoción turística", por lo que la eliminación de la palabra 'promoción' de los estatutos de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca --algo que se aprobó hace meses-- no sería más que una "operación de maquillaje político".

"Se hace promoción, pero se niega", ha criticado el conseller socialista Andreu Serra, quien ha considerado que "el cambio ha sido solo de nombre, porque el fondo de la acción política no cambia ni un poco".

Como muestra de ello ha puesto la reciente decisión de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca de destinar --siempre según la versión de los socialistas-- 1,5 millones de euros al Real Club Deportivo Mallorca para llevar a cabo acciones de promoción turística.

Sumando la aportación de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) la cifra ascendería hasta los tres millones de euros, "una prueba clara de que se paga más que nunca para hacer promoción".

Mientras, ha lamentado, el presidente del Consell de Mallorca, Lloreç Galmés, y el responsable del departamento insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, "presumen de hacer menos". "Esta doble moral es insostenible", ha criticado.

MÁS PROMOCIÓN, MÁS TURISTAS

El PSIB ha considerado que, "como es lógico", una mayor promoción turística ha traído consigo una mayor afluencia de turistas. En Mallorca, según los datos facilitados por el partido, se alojaron en junio 1,88 millones de viajeros, un incremento interanual general del 1,49% y del 4,9% atendiendo solo a los extranjeros.

"Nos toman el pelo cuando hablan de contención, vienen más turistas y se hace más promoción que nunca, porque en realidad el negocio del PP y Vox es seguir exprimiendo Mallorca hasta que no quede ni una gota", ha dicho Serra.

El problema ha concluido, "no es la palabra promoción sino el uso que se le da". "Sustituir términos sin replantear políticas es una maniobra retórica vacía. Si hemos llegado a la conclusión de que es el momento de decrecer, las políticas que impulsamos desde las administraciones tienen que ir en esa dirección", ha sentenciado.