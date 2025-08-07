El PSIB acusa al Consell de Mallorca de reducir sus políticas de juventud a una "agencia de viajes"

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al equipo de gobierno insular, conformado por el PP y Vox, de reducir sus políticas de juventud a una "agencia de viajes".

El PSIB, en un comunicado, ha reaccionado de este modo al anuncio de un viaje para un centenar de jóvenes de entre 18 y 30 años al Camí de Cavalls de Menorca anunciado recientemente por el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster.

Para los socialistas, esto "vuelve a poner al descubierto el desierto organizativo y de gestión de la Dirección Insular de Juventud, que como únicas iniciativas conocidas ha promovido viajes a la nieve, a un parque de aventuras y ahora a Menorca".

La consellera socialista Bea Gamundí ha alertado del peligro que conlleva no considerar entre las políticas de juventud aspectos como la falta de vivienda, la formación, el acceso al mercado laboral o la salud mental, "una omisión que reduce la competencia de Juventud a hacer de agencia de viajes".

Gamundí ha criticado el "abandono de las políticas sociales y emocionales en favor de actividades de ocio que ha orquestado Fuster" y el "enfoque superficial del gobierno insular en relación con las políticas juveniles".

"La situación es grave y alarmante. Nos encontramos ante un aumento preocupante de los casos de malestar emocional entre los adolescentes de Mallorca y el gobierno se limita a organizan gincanas y excursiones. Mientras tanto, el Instituto Balear de Salud Mental para la Infancia y la Adolescencia está desbordado, los jóvenes sufren presiones académicas y sociales desmesuradas y los ayuntamientos reciben un no sistemático cuando proponen actuaciones serias", ha lamentado la consellera socialista.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Mallorca, Joan Méndez, también ha reprochado que el ocio "sea la principal hoja de ruta de las políticas de juventud de la institución que tiene las competencias".

Méndez también ha destacado la "equivocación" en la que incurre el Consell cuando "no aborda los temas que preocupan a la juventud como la emancipación, las condiciones laborales que sufren como es el caso de las prácticas no remuneradas". "Para ocio siempre tendremos tiempo, pero no se puede dar la espalda a los problemas reales de la juventud de nuestra isla", ha sostenido.

En esa línea, el grupo socialista ha presentado una batería de propuestas como la creación de un plan integral de bienestar emocional infanto-juvenil o de una red pública de espacios comunitarios. También la convocatoria de subvenciones bianuales para proyectos municipales de salud mental y educación afectiva-sexual, así como ayudas para los jóvenes que estudian fuera de Mallorca.

"Este gobierno del Consell de Mallorca dice no a todo aquello que realmente mejora la vida de los jóvenes. No a la salud mental, no a las becas de estudio, a mejorar los 'casals' de jóvenes... Es inadmisible e irresponsable", ha sentenciado Gamundí.