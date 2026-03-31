PSIB acusa a García de desmantelar arritmia de Son Espases y la consellera dice que "confunde anhelo con realidad"

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) - La consellera de Salud, Manuela García, ha criticado que el PSIB confunda "anhelo con realidad" después de que la diputada Patricia Gómez le haya acusado de desmantelar el servicio de arritmia del Hospital Son Espases.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la responsable de Salud ha avanzado que precisamente este martes se ha nombrado una quinta cardióloga y se está poniendo la mejor tecnología al servicio del área.

Gómez ha acusado al Ejecutivo de recortar derechos de los pacientes y de conseguir que la sanidad "vaya a peor". La consellera, por su parte, ha recordado que fue la socialista la responsable de Salud en la anterior legislatura. "Fueron capaces de gestionar nada. Puso a toda la Atención Primaria en su contra. Protagonizaron el mayor incremento de privatizaciones. Mientras pagaban millones de euros a una trama corrupta, dejaron a los profesionales sin protección", ha afirmado.

GESTIÓN DE GSAIB

Por otra parte, la consellera ha apuntado que la gestión de la empresa pública Gsaib está siendo uno de los mayores retos de su área, porque el anterior Govern "la dejó abandonada a su suerte".

Manuela García ha criticado que los esfuerzos del Pacte se centraron en convertir Gsaib en una empresa de contratación y avanzado que próximamente se acometerá la regularización salarial de todo el personal según los previsto para el personal público instrumental.

La diputada del PSIB Irantzu Fernández ha criticado la gestión de la empresa pública. "Cada día hay nuevas denuncias", ha afirmado en relación a la situación de los trabajadores.