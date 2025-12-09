El PSIB acusa al Govern de rechazar la compra de medio millar de viviendas por tanteo y retracto

Archivo - Vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha acusado al Govern de rechazar la compra de cerca de medio millar de viviendas por el mecanismo de tanteo y retracto.

Lo ha hecho durante el pleno del Parlament de este martes en base, ha dicho, a una respuesta escrita recibida la semana pasada por su grupo parlamentario por parte del Ejecutivo autonómico.

Según los datos esgrimidos por la socialista, desde septiembre de 2023 el Govern ha recibido el ofrecimiento de más de 520 inmuebles por la vía del tanteo y retracto, tanto de grandes tenedores como de propietarios particulares.

"La sorpresa es que el Govern solo ha ejercido 35 de más de 520. ¿Por qué no ejerce el tanteo y retracto?", le ha preguntado Garrido al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Este ha asegurado que el Ejecutivo ha ejercido esta posibilidad en 30 ocasiones, en operaciones relativas a la compra tanto de viviendas como de solares.

Estas, ha celebrado, se han ejecutado teniendo en cuenta los criterios técnicos y jurídicos contemplados en la ley balear de vivienda y permitirán incrementar el parque público del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

"¿Cómo puede sacar pecho de estos datos? Hay más de 10.000 familias en la lista de espera del Ibavi para una vivienda protegida. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no creen en la vivienda pública, en la igualdad de oportunidades, pero sí en favorecer intereses privados", le ha afeado la socialista.

Mateo, por su parte, le ha recriminado a Garrido que pretenda dalre lecciones "como si no hubiera tenido nada que ver con el problema del acceso a la vivienda".

"El Ibavi ejerce el derecho de tanteo y retracto siempre que es posible teniendo en cuenta el criterio de los técnicos que analizan caso por caso. Es una herramienta más para afrontar el problema de la vivienda y se usa siempre que es posible", ha insistido.

Hay ocasiones en las que las viviendas que se les ofrecen no entran en los supuestos contemplados por la ley y otras en las que su propietario se echa para atrás, ha justificado.

El conseller, además, ha contrapuesto estas cifras con las "más de 1.000 operaciones de tanteo y retracto" a las que --ha asegurado-- "renunció" el Govern del Pacte.