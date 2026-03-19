El PSIB acusa al IMAS de "abandonar" a dos jóvenes extutelados y exige "responsabilidades políticas inmediatas"

La consellera socialista en el Consell de Mallorca Sofia Alonso - PSIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de "dejar en la calle" a dos jóvenes extutelados al cumplir la mayoría de edad "sin ninguna ayuda".

La formación ha exigido "responsabilidades políticas y la recuperación inmediata" de los programas de emancipación, según ha trasladado en una nota de prensa este miércoles.

Según la consellera socialista Sofia Alonso, se ha hecho público que dos jóvenes que habían estado bajo tutela de la administración "han sido literalmente abandonados por el sistema de protección, sin acceso a un recurso de emancipación ni a un acompañamiento mínimo".

Además, ha asegurado que no se trata de un caso aislado, sino de "un patrón que diferentes entidades sociales confirman que se está repitiendo".

"Todo apunta a que no estamos ante a un simple problema de gestión, sino ante una negligencia que podría estar condicionada por un sesgo discriminatorio", ha dicho Alonso, quien ha preguntado "si está sería la respuesta en casos de otros jóvenes extutelados".

La socialista ha remarcado que durante la pasada legislatura "se garantizó" que ningún joven tuviera que abandonar un centro al cumplir los 18 años sin tener asegurada una plaza en un recurso de emancipación, a no ser que fuera por voluntad propia.

Así, ha acusado al actual equipo de gobierno del Consell de Mallorca de "desmantelar en la práctica" los programas de emancipación, dejando a jóvenes "en una situación de vulnerabilidad extrema y acercándolos al sinhogarismo de un día para otro".

"El IMAS y el Govern están destruyendo todo el sistema de los derechos sociales que se había construido para garantizar los derechos de todos y todas, también de los niños y jóvenes del sistema de protección de menores", ha criticado.

Igualmente, ha calificado de "absolutamente inaceptable" que la administración responsable de estos jóvenes durante años "les dé la espalda en el momento más crítico" y ha exigido una solución "inmediata y digna" para los dos jóvenes.

Por último, la socialista ha reconocido la labor de la red ciudadana y de las entidades sociales que "han evitado que estos jóvenes acabaran en la calle", a la vez que ha acusado al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, de "propiciar una fallida del sistema público de protección".