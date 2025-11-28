El PSIB acusa de "oscurantismo" al Ayuntamiento de Palma por no responder al 65% de sus peticiones de información

Archivo - El portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, en rueda de prensa. - PSIB DE PALMA - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma ha recriminado al Ayuntamiento de Palma su "oscurantismo" por "impedir que la oposición haga su tarea de control", al no haber dado respuesta al 65% de sus peticiones de información en esta legislatura.

La agrupación local ha lanzado esta crítica contra la corporación municipal tras su denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el "reiterado incumplimiento en materia de transparencia", puesto que de las 460 solicitudes de información presentadas desde el inicio del mandato, solo se han respondido 163.

En una nota de prensa, los socialistas han indicado que el consejo ha admitido a trámite la demanda, por lo que el Consistorio tendrá tres meses para atenderla.

"En Palma se vive vive un problema extremadamente grave de transparencia con el PP y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Es inaceptable que prácticamente el 70 por ciento de lo que se reclama para controlar en el gobierno siga bloqueado", ha explicado el portavoz del PSIB de Palma, Xisco Ducrós.

Para el portavoz, la democracia en Palma se tiene que defender "dando la cara" y "explicar cómo se toman las decisiones". "Un gobierno que no responde, oculta; y un alcalde que oculta, falla a toda la ciudadanía", ha alegado.

Los artículos 13 y 17 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Palma señalan que, los regidores, como miembros de la corporación, tienen derecho a obtener del gobierno y de la administración municipal "todos los antecedentes, datos e informaciones que se encuentren en poder de los servicios municipales" y que "sean necesarios para el desarrollo de sus funciones", especialmente en el ejercicio de las tareas de control y fiscalización.

"Los socialistas han presentado centenares de solicitudes de información, a las que no se ha contestado en su mayoría. Obstruyen el trabajo y también demuestran que tienen mucho a esconder", ha afirmado Ducrós.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es la autoridad administrativa independiente que tiene como finalidad promover la transparencia de la actividad pública y salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las normas de buen gobierno.

Asimismo, han incidido en que el grupo socialista del Consell de Mallorca denunció al equipo de su presidente, Llorenç Galmés, por el mismo motivo y el consejo "les dio la razón".