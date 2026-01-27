El PSIB acusa al PP de "ir en contra del bienestar de la ciudadanía" votar en contra del decreto del 'escudo social'

Archivo - La diputada del PSIB Milena Herrera - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha acusado al PP de "ir en contra del bienestar de la ciudadanía" por su voto en contra del decreto del 'escudo social', que incluía el incremento de las pensiones, y su abstención en el decreto relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público.

Según la diputada socialista en el Congreso, Milena Herrera, el PP "está totalmente arrastrado al discurso de Vox y ya no se diferencian en nada, siendo dos partidos que van en contra del bienestar de la ciudadanía".

A su entender, la única valoración política que se puede hacer en el día de hoy es que "es el peor PP de la historia". "Votando en contra de mejorar la pensión de 13 millones de personas de este país, de las cuales 191.000 son pensionistas de Baleares", ha criticado.

La socialista ha considerado "indignante e inexplicable" que los 'populares' no hayan votado a favor de la gratuidad del transporte público de Baleares.

"Llega a un nivel de máxima irresponsabilidad, yendo en contra de los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas Baleares con el único objetivo de hacer daño al Gobierno de Pedro Sánchez", ha reprochado.

Con todo, Herrera ha reivindicado que esta "ofensiva" del PP contra los derechos sociales de miles de personas "confronta" con la apuesta del PSOE para "ampliar estos derechos", con la regularización de 500.000 personas migrantes que ya viven y trabajan en España.