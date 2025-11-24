El PSIB acusa a Prohens de "descafeinar" las políticas de igualdad y contra la violencia de género

Cargos institucionales y orgánicos socialistas despliegan en la fachada de la sede del PSIB-PSOE la lona en apoyo al movimiento feminista para el 25N - PSIB-PSOE

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha acusado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de "descafeinar" las políticas de igualdad y contra la violencia de género, a pesar de que "para las cuales tiene más presupuesto que nunca gracias al nuevo pacto de estado", le han recordado los socialistas en un acto previo al 25N.

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado de la celebración este lunes de un acto público previo al Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, para explicar el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de género y las herramientas para combatir las nuevas formas de violencia machista. Durante dicho acto han intervenido la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE, Milena Herrera, la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en el Congreso, Lidia Guinart, y la moderadora del encuentro, Sílvia Cano.

El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de género ha sido renovado este año con el acuerdo de todas las fuerzas políticas menos Vox, con 461 medidas que incorporan cuestiones capitales y que permiten actualizar la legislación vigente en materia de violencia machista, relativas a la violencia económica, la violencia digital y la violencia vicaria, tras que el 2024 fueran asesinados nueve menores.

Se trata de una herramienta que incrementa un 50 por ciento la financiación para su aplicación respecto del pacto anterior, hasta los 1.500 millones de euros, ha reivindicado el PSIB. "Ahora, es momento para desarrollar este pacto", tal como ha explicado la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en el Congreso, Lidia Guinart. Tanto es así, que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de violencia vicaria, que se espera que a principios del año que viene se pueda debatir en el Congreso, y que será muy innovadora en todo el mundo". Además, la diputada socialista ha explicado que está acabando su tramitación parlamentaria una ley de protección a los menores en entornos digitales.

De este modo, los socialistas pretenden incrementar las vías de acción contra el hecho de no pagar la pensión de los hijos como forma de violencia machista, la violencia digital que se ejerce a través de la pornografía y plataformas como 'OnlyFans', y el asesinato y las agresiones a los menores como vía de maltrato a la mujer.

Otro rasgo importante de este pacto de estado es que por primera vez incorpora financiación específica para los consells insulares, con el objetivo que dispongan de más recursos para impulsar políticas en materia de igualdad.

Precisamente, la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE, Milena Herrera, ha puesto de manifiesto como la acción del Gobierno de España y de los diferentes grupos parlamentarios en las Cortes Generales contrasta con la, a su juicio, "inacción" del Govern autonómico de Marga Prohens, quien "está descafeinando todas las políticas de igualdad y contra la violencia machista".

Por eso, Herrera le ha pedido a Prohens "que haga un esfuerzo adicional", porque "ahora se tiene más presupuesto que nunca y" sin embargo "se descubre que hay medidas que se están retrasando y desdibujando".

La secretaria de Igualdad se ha referido al plan de coeducación, porque "la violencia machista es una cuestión cultural, y la herramienta más importante para poderla combatir es la educación en valores de igualdad entre mujeres y hombres".

Para la socialista, otro ejemplo se encuentra en el segundo plan contra el tráfico de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, "que el anterior Ejecutivo dejó preparado", ha recordado Herrera, "y que con el Govern de Prohens ha quedado en el cajón, en una legislatura que ya empezó con el recorte de las becas de comedor para los hijos de las mujeres víctimas de violencia machista".

Con este acto, celebrado en la biblioteca del Estudi General Lul·lià, el PSIB-PSOE ha querido reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y ha hecho un llamamiento a la participación, este martes, de las manifestaciones y actos convocados por el movimiento feminista, contra la violencia de género.

Previamente al encuentro, cargos institucionales y orgánicos socialistas han desplegado en la fachada de la sede del PSIB-PSOE la lona en apoyo al movimiento feminista para el 25N.