El PSIB advierte de la "falta de mantenimiento" en los parques de Palma y pide vigilar las terrazas en plaza Drassana

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma ha presentado 53 propuestas de mejora en las Juntas Municipales de Distrito, entre las que se incluye una critica a la "falta de mantenimiento" en los parques de la ciudad o que se vigile la ocupación de la vía pública que hacen las terrazas de la plaza Drassana.

De este modo, los socialistas han criticado la "inacción" del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Palma, por lo que han resaltado que es "importante cuidar la ciudad" y han recalcado que esta va "más allá de Avenidas".

En una nota de prensa, el PSIB ha pedido que se revise el cumplimiento de la ordenanza de ocupación de la vía pública por parte de las terrazas de la céntrica plaza, después de "comprobar que hay una sobreocupación" y han solicitado que se "retire el mobiliario que sobrepasa el espacio permitido".

También han apuntado a la "falta de previsión" este inicio de curso en materia de infraestructuras y mejoras educativas en centros públicos como el de es Molinar y Sant Jordi, por lo que han reclamado una "mayor implicación" en la resolución de las necesidades de los centros educativos del Distrito.

Otro de los asuntos que han tratado es la "falta de diálogo" con los vecinos de Son Forteza, La Soledat, Rafal Nou y la gente mayor de Son Real para que se incrementen las luces de Navidad a las barriadas, tal y como reclaman los vecinos.

Además, el PSIB de Palma ha criticado la "falta de mantenimiento" de los parques de Palma como el de sa Riera o el de Son Cotoner. Por último, se ha pedido información detallada de los horarios, las rutas, el tipo de basuras y el inicio de la importación de basuras de Ibiza, que afectará a barrios como el de Son Sardina.

El portavoz del PSIB en Cort, Xisco Ducrós, ha remarcado que "los socialistas "visitarán los barrios, seguirán en la calle para ver todo aquello que se puede mejorar ante la falta de voluntad política del alcalde y su equipo de gobierno", a los que han acusado de "no estar preocupados por Palma, ni por cuidar la ciudad".