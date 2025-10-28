PSIB advierte que la Ley de Proyectos Estratégicos "pone en peligro" la declaración de la Serra como Patrimonio Mundial

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado una mayor protección de la Serra de Tramuntana por el "riesgo" que suponen las "políticas especulativas" del PP, como la Ley de Proyectos Estratégicos que "pone en peligro" su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Esta es una de las peticiones que han lanzado los socialistas tras celebrar un encuentro en Sóller con los alcaldes y regidores del PSIB de esta zona de Mallorca.

En una nota de prensa, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha alegado que la Serra de Tramuntana, tal y como se conoce, está "más en peligro que nunca" por la "obsesión del PP de hacer negocio de todo", también de un patrimonio mundial de la Unesco.

En ese sentido, ha afirmado que la "desregulación urbanística", la "amnistía a construcciones ilegales" en suelo rústico y el "incremento de plazas turísticas", en municipios como Sóller, generan una "presión insostenible" sobre el territorio y los municipios de la Sierra.

Fernàndez se ha referido al "silencio escandaloso" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ante este "ataque" a la Serra, cuando desde el Consell ha incidido en que tendría que ser "su mayor defensor".

Ante este escenario, la diputada del PSIB ha agradecido la "paso valiente" que ha dado el GOB por la denuncia presentada ante Icomos --entidad conservacionista ligada a la ONU--, y ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana, al apelar a la "memoria colectiva": "Es hora de volver al 'qui estima Mallorca la protegeix'", ha sostenido.

De este modo, ha reivindicado que cuando la sociedad se ha movilizado, se han parado "proyectos urbanísticos como los de Es Guix, Muleta u otros lugares de la Serra". Fernàndez ha reafirmado el compromiso del PSIB con la Serra y con su gente al proclamar que "la Serra no se toca".

Por su parte, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha acusado a Galmés de haber "renunciado" a impulsar la Ley de la Serra de Tramontana, a pesar de "haberse encontrado un proyecto de ley redactado durante la pasada legislatura".

"Galmés ha iniciado el proceso hace meses, ha simulado un proceso de participación pero todavía no ha mostrado la ley a nadie", ha recriminado.

La representante insular ha criticado la "falta de transparencia", la "paralización" del proyecto y la "sumisión" del Consell a los "intereses especulativos" del Govern, que "priorizan los lobbis por encima de la conservación de este patrimonio de la Unesco", por lo que se teme que en esta legislatura no habrá Ley de la Serra lo que "pondría en riesgo su protección".

"Galmés está atrapado porque Prohens hace políticas de desprotección de la Sierra y él no sabe cómo sacar adelante esta ley", ha reprochado, al tiempo que ha hecho un llamamiento al consenso de todo el mundo para que esta ley "pueda ser aprobada lo más pronto posible".

Por último, el portavoz del PSIB en Sóller, Jaume Mateu, ha resaltado la necesidad de mantener la condición de Patrimonio de la Unesco para toda la zona de la Serra de Tramuntana, porque "por desgracia" las personas que viven en la Serra "cada vez tienen más difícil hacerlo", por la "saturación a las carreteras, dificultades para acceder a una vivienda y una presión turística cada vez más creciente".

Mateu ha lamentado que las políticas del PP que fomenten la "especulación" y la "masificación" que "expulsan la población hacia otros lugares".