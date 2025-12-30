PSIB de Alaró critica al alcalde por "recortar" la aportación anual del Ayuntamiento al Fons Mallorquí de Solidaritat

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Ayuntamiento de Alaró ha criticado al alcalde del municipio, Llorenç Perelló, por, según el Grupo Municipal Socialista, "recortar la aportación anual del Consistorio al Fons Mallorquí de Solidaritat, que preside él mismo", y hacerlo con un recorte de "más de un 10 por ciento", según los cálculos socialistas.

En nota de prensa, el PSIB ha informado que el Grupo Socialista en Alaró ha denunciado el recorte de la aportación municipal al Fons Mallorquí de Solidaritat en el Plan Estratégico de subvenciones 2026-2027, que pasa de 17.000 a 15.000 euros, según ha advertido.

Para los socialistas, ésta es "una decisión grave, injustificada e ideológicamente orientada, que supone un nuevo paso atrás en el compromiso solidario del municipio". "Y extraña más que, quien firma este despropósito como alcalde, lo sufre como presidente del Fons, que de este modo pierde recursos públicos para realizar proyectos de cooperación internacional", han advertido desde el Grupo Socialista.

Los socialistas de Alaró han considerado "todavía más grave" la respuesta del alcalde ante esta crítica. Pues, según han recriminado al primer edil, éste "lejos de asumir responsabilidades, ha justificado el recorte afirmando que otros municipios hace años que no destinan ni un euro al Fons, y que él, como presidente de éste, ya ha ahorrado más dinero por el hecho de no viajar a los países donde se invierten los recursos en proyectos de cooperación".

Desde el Grupo Municipal Socialista han considerado esta argumentación "inaceptable y frívola". "Compararse con quién no cumple no es un modelo de buena gestión, y reducir la cooperación internacional a una cuestión de viajes demuestra una visión profundamente equivocada de lo que significa la solidaridad y la responsabilidad institucional", han añadido.

Este recorte no se puede sin embargo analizar de manera aislada, han apuntado los socialistas. El pasado mes de noviembre, el Consell de Mallorca congeló su aportación al Fons Mallorquín de Solidaridad y lo hizo, según el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alaró, "como consecuencia directa de las exigencias de Vox".

La decisión del gobierno municipal de Alaró se inscribe, por lo tanto, en su opinión, "en una clara dinámica de cesión ante las políticas de recorte impulsadas por la derecha y la extrema derecha", en temas que, según han advertido los socialistas, son "de gran importancia para la extrema derecha de raíz xenófoba y clasista como la que actualmente forma parte del gobierno del Consell de Mallorca".

"Resulta incomprensible que quién tendría que defender y fortalecer este instrumento clave de cooperación internacional --el Fons Mallorquí de Solidaritat-- opte por debilitarlo desde su propio ayuntamiento", ha dicho el portavoz del Grupo Socialista en el consistorio alaroner, Andreu Vidal.

"Recortar en cooperación es renunciar a la justicia social, a la responsabilidad global y a los valores democráticos que tendrían que guiar cualquier institución pública", ha sentenciado Vidal.