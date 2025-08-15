El PSIB alerta del deterioro de los trenes de Mallorca por la "mala gestión" del Govern de Prohens

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha criticado la situación actual del servicio ferroviario en Mallorca, que considera un ejemplo de la "dejadez y mala gestión" del Govern en materia de movilidad pública.

El secretario de organización de los socialistas de Mallorca y diputado, Ares Fernández, ha denunciado esta mala gestión de los trenes por parte del PP, que se ve agraviada por una falta de planificación, "que causa problemas constantes a miles y miles de usuarios del servicio".

"Lo que sí que hay son retrasos constantes, trenes llenos, vagones sin aire y un caos absoluto", ha afirmado el diputado socialista.

Fernández ha indicado que un ejemplo claro fue la situación caótica durante la fiesta del Much de Sineu, el pasado lunes, cuando no hubo refuerzos de tren ni de bus, pero sí que se vieron escenas de pasajeros atrapados y con dificultades por la falta de circulación de aire.

El diputado ha calificado la situación de "falta de respeto" hacia los miles usuarios que emplean cada día el transporte público en Mallorca.

Mientras tanto, según ha recogido el PSIB en un comunicado, el comité de empresa del servicio ha alertado que se ha bajado la guardia en seguridad, lo que ha causado incidentes graves. Al mismo tiempo, tampoco se han cubierto las plazas comprometidas en la anterior legislatura para garantizar unas buenas condiciones de seguridad. En total, según los socialista, solo se ha contratado una sola plaza de maquinista.

Ares Fernández ha recordado que frente a este modelo de gestión "tan deficiente", el Govern anterior, presidido por Francina Armengol, "ya dejó cinco trenes comprados y oposiciones convocadas", para garantizar el buen funcionamiento del servicio. "Ahora hay más demanda, más incidencias y menos soluciones", ha apuntado.

Por otro lado, el diputado socialista ha criticado que el conseller del área, José Luis Mateo, solo sabe "reclamar a Madrid la gratuidad del transporte público", cuando esta es "una competencia autonómica que el Govern se niega a ejercer".

Con todo, ha recordado Fernández, el Gobierno central ya hace unos años que aporta 60 millones para mantener esta gratuidad.

Ares Fernández ha lamentado que en vez de asumir este reto, el Govern de Prohens anuncia proyectos "a muy largo plazo, como el tren de Llucmajor o el de Alcúdia, para dentro de 15 años".

El diputado ha recordado que "los problemas son hoy, y mientras anuncian trenes lejanos, se abandona el tranvía de Palma, que ya tenía financiación del Estado y podía estar ahora mismo en obras".