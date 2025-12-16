El PSIB apunta que la visita de Galmés a la residencia de Son Caulelles fue una "puesta en escena" que "no es real"

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso. - PSIB

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visitara la residencia de Son Caulelles con una "puesta en escena propagandística" que trata de aparentar "una normalidad que no es real".

De esta manera, los socialistas han asegurado que Galmés intentó usar al personal y los residentes para "hacerse una fotografía amable sin tener en cuenta las carencias de la residencia", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

"Galmés creó un escenario para repetir el anuncio del convenio de dependencia con el Govern, un acuerdo que ya fue anunciado públicamente el pasado 20 de agosto de 2025, el día de su firma", han mantenido.

Por eso, han aseverado que el centro "reforzó el personal habitual" de Son Caulelles "únicamente con motivo del acto propagandístico" de Galmés e incluso han afirmado que se hizo una "selección previa" de los residentes que podían salir en la foto con el presidente del Consell.

La portavoz adjunta del PSIB en Consell de Mallorca, Sofía Alonso, cree que Galmés no fue a Son Caulelles para "escuchar los problemas reales del personal y de los residentes", sino para "hacerse una foto y repetir un anuncio que ya se conocía". "Gobernar no es hacer escenografías, es garantizar servicios dignos cada día", ha remarcado.

Alonso ha apuntado que el acto de Son Caulelles supone un "resumen perfecto" de la gestión de Galmés y del conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, con "propaganda, aparentar y esconder la cabeza bajo el ala cuando se trata de afrontar de verdad los problemas de los usuarios y de los profesionales".

"Galmés elige Son Caulelles y evita visitar otros centros aún con más problemas, como Oms-Sant Miquel, un centro que hace años que funciona con plantillas insuficientes y que sufre un deterioro evidente por falta de mantenimiento", ha destacado.

Alonso ha argumentado que en los dos años y medio de gestión de PP y Vox en el Consell "no ha conseguido resolver la situación de listas de espera disparadas" para la adjudicación de plazas residenciales por dependencia.

En ese sentido, ha manifestado que ir a Son Caulelles a anunciar un convenio que ya fue presentado hace cuatro meses "demuestra claramente el vacío de proyecto e ideas de la IMAS".

Además, la representante insular ha recalcado que el convenio de dependencia se negoció y firmó en la pasada legislatura y el único elemento nuevo sería "la puesta en marcha de 16 plazas a la residencia Miquel Mir de Inca", un hecho que se ha producido este 2025 porque "así estaba previsto, no por ningún impulso del gobierno actual".

El convenio de la residencia de gente mayor de Inca finaliza el diciembre de 2027 y solo contempla las 16 plazas actualmente operativas, lo que supone que el centro funcione "a la mitad de su capacidad". Alonso ha censurado que el IMAS "no haya fijado ningún calendario" ni para la apertura de la segunda planta, ni para la puesta en marcha del centro de día.

"Con las listas de espera de dependencia disparadas, es indignante que el Consell se dedique a repetir anuncios en lugar de poner todas las plazas en funcionamiento, acabar las obras pendientes y dar respuestas reales a las familias", ha planteado.