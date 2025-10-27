El PSIB asegura que las cámaras para controlar la Serra de Tramuntana no se instalarán hasta después del verano de 2026

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado que el Consell de Mallorca haya iniciado ahora la licitación de las cámaras para controlar la Serra de Tramuntana, por lo que "ni tan solo en verano del año que viene estarán intaladas".

Así lo ha aseverado el conseller insular y portavoz del PSIB de Sóller, Jaume Mateu, quien ha reprochado los "incumplimientos" de la institución insular con las promesas hechas a finales de 2023 a los vecinos, la plataforma Indignats Ma-10 y los alcaldes de la sierra, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Por eso, ha calificado estos anuncios de "cortina de humo" y de ser la "constatación de la incompetencia" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, por "reirse de la problemática de las carreras ilegales".

"Promesas que quedan en nada, anuncios que inundan las páginas de prensa pero que nunca se llevan a la práctica, y evadir responsabilidades hacia las administraciones que no gobierna el PP. El 'modus operandi' preferido del manual de desgobierno de Galmés lo aplica ahora Rubio con las cámaras a las carreteras de la Serra de Tramuntana", ha mantenido.

Por eso, Mateu ha resaltado que "hace dos años" que se dijo que el Consell las instalaría para que funcionaran en verano de 2024 pero que no haya sido hasta ahora, en "pleno otoño de 2025", cuando el Consell de Mallorca ha anunciado esta nueva licitación de cámaras para controlar de velocidad y la sonometría en varios puntos de la red viaria de Mallorca.

"Rubio se comprometió a principio de legislatura a hacer una instalación rápida de las cámaras. Dos años después no hay nada de todo lo que se prometió", ha recriminado.

El anuncio de un nuevo procedimiento administrativo, aprobado en Consell Ejecutivo y anunciado con todo detalle a la prensa, supone el "reinicio de todo el proceso".

Mateu ha expresado el "cansancio" que provoca todo este "lamentable incumplimiento" de las promesas hechas a los vecinos de la Serra, porque "las promesas del PP quedan en una nada, mientras que la problemática de las carreras ilegales a la Ma-10 continúa muy igual como el inicio de la legislatura", ha incidido.