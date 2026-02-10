El PSIB asegura que el Consell de Mallorca ha puesto en marcha cuatro de los 26 viales cívicos prometidos en 2024

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, y el alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, en una carretera en Santa Eugènia. - PSIB

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha recriminado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sus "incumplimientos acumulados" en cuanto al Plan de Viales Cívicos presentado en 2024, del que han afirmado que únicamente estarían en tramitación cuatro de los 26 anunciados.

La secretaria general del PSIB de Mallorca, Amanda Fernàndez, ha explicado que en Santa Eugènia ya se debería estar construyendo uno de estos carriles pero "ni está, ni se le espera".

En una nota de prensa, ha señalado que el presupuesto del Consell de Mallorca para 2026 "no prevé destinar ninguna cantidad a los dos viales pendientes de Santa Eugènia".

No obstante, ha remarcado que la situación del municipio "no es un caso aislado", sino "un reflejo de lo que pasa en toda la isla". "Hace dos años que se espera que Galmés cumpla su palabra pero la realidad es que no hay ni presupuesto, ni trámites para empezar las obras de todos estos viales cívicos", ha recriminado.

Los socialistas han explicado que, de acuerdo con la información recogida en el documento, el Plan de Viales Cívicos incluía 26 tramos pero han subrayado que "11 de ellos provenían directamente de la anterior legislatura", al estar ya diseñados o en tramitación.

A pesar de esto, han resaltado que 18 meses después solo cuatro proyectos constan en licitación a la Plataforma de Contratación del Estado: el de Peguera-Camp de Mar, el de Crestatx --"ya anunciado en dos ocasiones"--, el carril bici a la entrada de Alaró e Inca-Lloseta.

"El plan demuestra dos cosas que son inherentes a la manera de hacer política de Galmés, que son la mentira y la apropiación de las ideas de los otros. Un vial cívico es una forma de apostar por otro modelo de movilidad y la sostenibilidad, por la movilidad sin contaminación y fue clave en las políticas de carreteras de la pasada legislatura", han subrayado.

Fernández ha acusado a Galmés usar el concepto de sostenibilidad dentro de su programa electoral de 2023 pero "sin convicción, solo como coartada" y le ha instado a iniciar los proyectos.

Por eso, ha sostenido que cuando promete viales cívicos en el plan de julio de 2024 "no se toma como prioritaria su ejecución", puesto que, a su modo de ver, "no se ha impulsado suficientemente como se demuestra con los datos de la Plataforma de contratación del Estado".

El alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, ha detallado la "necesidad urgente" de las dos actuaciones pendientes en el municipio. En ese sentido, ha indicado que la mejora del acceso a Santa Eugènia desde el núcleo de Ses Coves es "una demanda vecinal urgente" y "una ilusión" para los residentes de Ses Coves, porque "el único acceso actual no es seguro para transitar a pie o en bicicleta".

En cuanto al vial cívico hacia Santa Maria, Urraca ha remarcado que sería una mejora "muy relevante" dada la vinculación educativa, sanitaria, deportiva y comercial entre ambos pueblos y ha recordado que ayudaría a "compensar el recorte reciente de la conexión del TIB entre los dos municipios".