El PSIB augura que el recurso contra la adjudicación de plazas de alquiler turístico en Mallorca tendrá efectos graves

Consellers del grupo socialista en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha augurado que el recurso judicial interpuesto por una promotora inmobiliaria contra la convocatoria de plazas de alquiler turístico que fue anulada por el Consell de Mallorca podría tener efectos "muy graves".

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que esta situación es la constatación de que el equipo de gobierno insular "ha perdido el control de su propia gestión".

Según consta en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este martes, una promotora inmobiliaria ha recurrido judicialmente la anulada convocatoria de plazas de alquiler turístico lanzada por el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

El recurso ha sido interpuesto ante el Tribunal de Instancia de la sección contenciosa administrativa número uno de Palma contra la resolución del pasado octubre en que se acordó la imposibilidad de resolver la convocatoria de plazas.

El CBAT a instado a todos los interesados y a las personas o entidades que solicitaron plazas en la citada convocatoria, que tuvo que ser cancelada por los sucesivos fallos informáticos, a comparecer ante el tribunal en un plazo máximo de nueve días.

El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Andreu Serra ha criticado la gestión turística tanto del anterior conseller, José Marcial Rodríguez, como del actual, Guillem Ginard.

Para el socialista, la situación actual es la consecuencia de "meses de errores e improvisación". "Ya lo sabíamos en septiembre, cuando el sistema empezó a fallar, y estamos a febrero y todavía no han sido capaces de poner ninguna solución al proceso de adjudicación de plazas", ha lamentado.

Además, Serra ha alertado que el sector turístico se ha quedado en "una situación de incertidumbre inaceptable" y ante "una inseguridad en el sector del más alto nivel".

Los socialistas han vaticinado que al primer recurso judicial le seguirán otras decenas de personas o entidades que no vieron resueltas sus peticiones de plazas "a causa de la incompetencia" del departamento insular de Turismo.