El PSIB avisa que el "recorte de impuestos" que impulsa el Govern de Prohens "perjudica el día a día de la ciudadanía"

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha advertido que el "recorte de impuestos" que impulsa el Govern de Prohens "sí que perjudica el día a día de la ciudadanía", porque "solo beneficia a los más ricos" mientras "provoca el deterioro de los servicios esenciales para la ciudadanía".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha criticado que el Govern de Marga Prohens defiende un modelo que "beneficia las rentas más altas, a costa de abandonar los servicios más esenciales que afectan a la mayoría de la ciudadanía".

El secretario de Economía y Financiación y diputado del PSIB-PSOE, Llorenç Pou, ha denunciado que el Govern de Marga Prohens "regala más de 460 millones de euros a las rentas más ricas de Baleares, gracias a las reducciones fiscales en el impuesto de sucesiones y de transmisión patrimonial", mientras, se ha quejado, "las listas de espera en diferentes servicios continúan creciendo".

Al mismo tiempo, ha continuado denunciando que el Govern "recorta el 40 por ciento de los programas del Govern que presentan un menor presupuesto que el año anterior". En el caso de las inversiones, ha lamentado Pou, "se dejan de presupuestar cerca de 80 millones de euros". "Por mucha propaganda que hagan", ha expresado, "en términos de inversión se ha hecho un recorte importante", y esto hace que "los recursos que se tendrían que invertir en los servicios públicos se están destinando a los más ricos para bajarles los impuestos".

Todo ello, esta "falta de recursos", según los socialistas, "provoca que los servicios más básicos que presta la administración a la ciudadanía se ven automáticamente devaluados". Así, Pou ha recalcado que "las bajadas de impuestos a los más ricos sí que afectan a la ciudadanía y las personas trabajadoras".

Como viene denunciando el PSIB-PSOE, en los dos años de Govern de Prohens "las listas de espera en Salud no han hecho más que crecer", especialmente en consultas externas a especialista, y también "aumentan las listas de espera a servicios de dependencia" tan importantes como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. De igual modo, según los socialistas, las inversiones en vivienda protegida "han desaparecido" y el servicio del transporte público terrestre "no deja de estar de cada vez más atascado". En el ámbito laboral, desde el PSIB-PSOE han alertado que "los programas del SOIB se verán reducidos notablemente, a causa de los recortes económicos --10 millones menos en dos años-- y de personal --casi 150 trabajadores menos--", y "también los trabajadores autónomos han visto rebajadas las expectativas en políticas para el sector".

Con todo, Llorenç Pou ha denunciado que el modelo de "recortes" del Govern de Prohens es bien diferente al que defiende el PSIB, que apuesta por "un reparto más justo de la riqueza, que permita unos servicios públicos accesibles y para toda la ciudadanía".

El PSIB-PSOE ha recordado que incluso entidades independientes como la Airef ya se ha pronunciado ante la posibilidad de una nueva rebaja de la fiscalidad en Baleares. En este sentido, según apuntan los socialistas en base al pronunciamiento de la entidad independiente, "plantear menos impuestos en una fase de máxima expansión económica es muy peligroso, puesto que cuando los ingresos bajen, lo primero que se resentirá más serán los servicios públicos, más tensados que nunca, con más déficits y más listas de espera".

La rebaja de impuestos progresivos son "recortes que realmente solo benefician la gente más rica", ha afirmado Pou, que ha criticado al PP cuando afirma que recortar impuestos quiere decir que el dinero queda en el bolsillo: "Aquello que no dicen es que se queda en los bolsillos de los más ricos a costa de poner en riesgo y recortar los servicios públicos para la ciudadanía en general".