PSIB califica la legislatura del Consell como "tres años perdidos" con un gobierno que "promete mucho pero ejecuta poco"

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en el Debate de Política General. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha aseverado que la presente legislatura en el Consell de Mallorca han sido "tres años perdidos", ya que han considerado que el gobierno "promete mucho pero ejecuta poco".

Con estas palabras se ha pronunciado la portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, durante su intervención en el Debate de Política General, que se ha retomado este martes en el Consell de Mallorca.

La líder de la oposición ha hecho mención a las fechas en las que se ha convocado este debate, ocho meses después del anterior, y ha insinuado que podría ser porque el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "tenía prisa" para anunciar las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Próximo pero ha remarcado que este lunes les dejó con "un palmo de narices".

Asimismo, ha planteado que la institución insular use los remanentes de los que dispone el Consell para financiar estas medidas anticrisis.

Por otra parte, ha indicado que han "echado en falta" una condena por parte de Galmés de una guerra, que ha calificado de "ilegal" y "evitable" con consecuencias sobre la población civil, al tiempo que ha resaltado que "cada bomba que cae, impacta sobre le bolsillo de las familias" de Mallorca.

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