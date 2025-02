El PSIB de Calvià advierte que el Ayuntamiento concederá una licencia de construcción en una zona próxima a un torrente

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha señalado que el Ayuntamiento va a hacer una "inminente" concesión para el desarrollo de una promoción de 60 viviendas en Cas Català, en un suelo destinado a equipamientos y que está próximo a un torrente.

Asimismo, han recalcado que ya en octubre de 2023 presentaron una moción en el Pleno para solicitar la suspensión de la aplicación del Decreto 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda, durante "el tiempo necesario para que los servicios urbanísticos estudiasen sus efectos y se pudiera definir en qué zonas se pueden aplicar las medidas que este decreto contempla".

En un comunicado, el PSIB han indicado que pedían una exposición pública de esa adaptación para que todos los vecinos de Calvià "la conocieran y pudieran alegar".

"El equipo de gobierno municipal de PP y Vox no quiso la reflexión de los técnicos, ni el análisis, ni la participación e información a la ciudadanía sobre dónde y cómo aplicar las medidas para el desarrollo de viviendas. Usaron su rodillo y tumbaron la propuesta del PSIB", ha afirmado la portavoz del PSIB de Calvià, Nati Francés.

Al mismo tiempo, han señalado que avisaron de las consecuencias de permitir que propietarios y promotores privados decidieran sobre los cambios de uso de solares que eran de equipamientos para la zona, que podrían suponer "problemas derivados de aumentos poblacionales no previstos en el Plan General como los de movilidad, consumos de agua, energía y necesidad de depuración". Además, han remarcado que estos desarrollos "agotan los suelos para los equipamientos que estaban previstos".

"No se debe permitir que la voluntad de un privado de hacer mucho más rentable su terreno, cambie los usos y modifique la fisonomía de las zonas. Debería hacerse, si acaso, al atender siempre al interés general y no al de un particular", ha reivindicado Francés.

En ese sentido, ha puntualizado que el PSIB pide la construcción urgente de VPOs de alquiler protegido, para las que ha aseverado que en Calvià hay reservas de suelo y un Plan General aprobado inicialmente en 2022, que contemplaba más suelo para VPOs, y ha acusado a PP y Vox de "paralizarlo nada más llegar al Ayuntamiento".

"Que pongan trabajo y dinero público para ejecutar promociones de vivienda protegida y pública de una vez", ha finalizado la portavoz socialista.