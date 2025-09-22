El PSIB de Calvià advierte de la "proliferación" de solares en venta tras aprobarse la Ley de Obtención de Suelo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha señalado que en los portales inmobiliarios han empezado a "proliferar" los anuncios de solares a la venta, tras la aprobación de la Ley de Obtención de Suelo del Govern, por lo que han acusado a PP y Vox de "abrir las puertas de par en par a la especulación urbanística".

Desde la formación socialista señalan que, en las últimas semanas, han aparecido estos anuncios de grandes solares, en los que "incluso agradecen las nuevas políticas impulsadas por el Govern", como es el caso del terreno ubicado en Ses Planes, en Palmanova, que se extiende desde el parking de Amadip hasta la rotonda 7, junto a la autopista, según el PSIB han informado en una nota de prensa.

La reciente puesta a la venta de este solar de 110.000 m2 en Calvià por 24,5 millones de euros, que hasta hace nada era rústico agrario, han aseverado que "demuestra la perversión de esta norma".

"A esos precios resulta casi imposible que se construyan viviendas que realmente puedan ocupar las familias trabajadoras que más las necesitan", han defendido.

Además, el PSIB de Calvià ha expresado su "preocupación" por la "falta de transparencia", ya que se podría dar el caso de que el propietario del solar "cuente con más información que la propia oposición y que la ciudadanía de Calvià". Esto han insinuado que generaría "dudas legítimas" sobre la transparencia y el "posible oscurantismo del proceso".

La portavoz del PSIB en Calvià, Nati Francés, ha acusado a PP y Vox de dar "carta blanca a los especuladores" para que hagan y deshagan en Calvià.

"No han tardado ni dos meses en lanzarse en tromba a por los terrenos, por lo que es evidente para quién gobiernan. Gobiernan para los poderosos, para los más ricos, mientras dejan a un lado a las familias y a la ciudadanía de a pie", han reprochado.

La formación local ha anunciado que estudia detalladamente la aplicación de esta nueva ley, que prevé un "crecimiento descontrolado" del municipio, para exigir al Ayuntamiento que aclare qué medidas piensa tomar para "impedir que los especuladores campen a sus anchas y garantizar que cualquier desarrollo urbanístico responda al interés general".

"¿Qué hará el Ayuntamiento de PP y Vox? ¿Va a permitir que buitres especuladores actúen sin control alguno? Es inaceptable que se liberalicen estas zonas sin una mínima planificación urbanística seria y sin pensar en el futuro de Calvià", ha añadido Francés.

Por todo ello, el PSIB de Calvià ha exigido al gobierno municipal que actúe de acuerdo al interés general del municipio y "no en el de los especuladores" y que lo haga con la "máxima transparencia y contundencia política", para garantizar que cualquier desarrollo urbanístico "responda a las necesidades de las familias de Calvià y no a la especulación inmobiliaria".