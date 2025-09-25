PSIB carga contra la visita de Feijóo a Formentera al "no aportar ninguna mejora"

Archivo - El portavoz del PSIB, Rubén Castro, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB-PSOE, Rubén Castro, ha cargado contra la visita a Formentera del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que no ha hablado de los problemas de los ciudadanos y "no ha aportado ninguna mejora".

El socialista, en un comunicado, ha dicho que Feijóo ha utilizado Formentera "como un plató para difundir un mensaje de odio, racista y xenófobo en el que está instaurado el PP junto a sus socios de Vox".

También le ha acusado de lanzar propuestas de migración "racistas" al volver a vincular la inmigración con la delincuencia, entre otras cuestiones.

Castro ha criticado que el PP "genera odio" a los migrantes, oponiéndose incluso a las instalaciones que se habilitan en los puertos para acoger a estas personas.

El portavoz ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "abandone el racismo, el odio a los migrantes y la xenofobia".

El secretario general del PSOE Formentera, Rafa Ramírez, ha expresado su tristeza por el hecho de que el líder del PP viaje a Formentera sin aportar soluciones, según ha dicho, "agravando la dejadez del Govern y del PP con la acogida de los menores migrantes", al ser una competencia insular.