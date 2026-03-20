El PSIB se compromete ante la comunidad educativa a defender el catalán ante los "ataques ultras" del PP y Vox - PSIB

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se ha comprometido ante la comunidad educativa a defender el catalán ante los "ataques ultras" que, a su parecer, suponen el pacto entre el PP y Vox para eximir del requisito del catalán a determinados docentes y funcionarios.

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, y la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, se han reunido este viernes con las secciones de educación de los sindicatos UGT, CCOO, STEI, UOB, SIAU i Alternativa Sindical Docent.

En el encuentro, en el que también han estado presentes la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua, se ha analizado el "giro ultra" que ha adoptado el Govern al pactar con Vox las citadas medidas.

Ante la "indignación" que estas han causado, ha informado el PSIB en un comunicado, los sindicatos y entidades tienen previsto reunir la Xarxa Educativa el próximo lunes para poner sobre la mesa la posibilidad de convocar movilizaciones para hacer frente "a los ataques de los mismos de siempre".

Sánchez ha considerado "inadmisible" la pretensión del PP y Vox de "destruir los consensos lingüísticos históricos" y ha defendido que el catalán "solo es un problema" cuando gobierna la derecha.

Fernández, por su parte, ha criticado que los ataques de los de Santiago Abascal "siempre vayan contra los más débiles", ahora la educación y una lengua propia que es "un elemento de cohesión básica y de integración".

LA OPINIÓN DE LOS SINDICATOS

Desde el STEI han agradecido el encuentro de este viernes al considerar que "solo la unión hará la fuerza" ante un intento de "arrinconar el catalán en la educación, la administración pública y en la sanidad".

El sindicato SIAU, por su parte, ha reivindicado la necesidad de que la comunidad lingüística se mantenga unidad para defender "aquello que nos ha unido desde hace décadas y que nos ha dado identidad". El Govern, ha defendido, debería centrarse en "dignificar la figura de los docentes" o hacer frente a la falta de profesores.

UGT ha acusado a Vox de intentar implantar "una monocultura particularmente conocida del pasado, de una época de represión" y se ha mostrado dispuesto a "defender el catalán hasta el final".

UOB Enseyament, por último, ha defendido el catalán como "un pilar fundamental de la sociedad". "La lengua define quienes somos y eso es lo que quieren cambiar", ha advertido.