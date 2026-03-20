Perelló defiende como "excepcionales y concretas" las moratorias de catalán en plazas de difícil cobertura

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PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha asegurado este viernes que la moratoria pactada por PP y Vox para aplicar una excepción del catalán en las plazas de difícil cobertura son medidas "excepcionales", "temporales" y "concretas" con el objetivo de atender al problema de las plazas.

En declaraciones a los medios tras la presentación de nuevos cursos de catalán del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha concretado que todas las excepciones del catalán que se han concebido tienen un "ámbito temporal concreto" y que solo flexibiliza la forma de acreditarlo, sin eliminarlo como requisito.

Así, ha explicado como en las islas de Eivissa y Formentera "cada vez hay más dificultades para poder dar una educación de calidad", por lo que son necesarias medidas para cubrir las plazas docentes y, en este caso, dar una moratoria de dos años para acreditar el catalán.

Cabe recordar que el pasado lunes se hizo público que PP y Vox habían acordado aplicar una moratoria para acreditar el certificado de catalán en las plazas docentes de muy difícil cobertura y eliminarlo en algunas categorías laborales básicas en la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, que no trabajen de cara al público.

Al respecto, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, explicó el martes que los docentes con plazas de difícil cobertura no tendrán plaza en propiedad hasta que acrediten el conocimiento del catalán y que la exención de no tener que acreditarla solo se aplicará a plazas de muy difícil cobertura, en las que ni este año ni el pasado se haya presentado ningún candidato.