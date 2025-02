PSIB en el Consell presenta alegaciones a la ley Serra de Tramuntana porque "pone en riesgo" la declaración de la Unesco

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha registrado un paquete de alegaciones al proyecto de ley de la Serra de Tramuntana, al considerar que se trata de una iniciativa "dudosa" de PP y Vox que "pone en riesgo" la declaración de Patrimonio de la Unesco.

Según han señalado los socialistas en una nota de prensa este lunes, la institución insular ha comenzado el procedimiento de consulta previa para la redacción de un nuevo proyecto de ley de la Serra de Tramuntana que, a su parecer, se trata de la repetición del mismo proceso que culminó con la aprobación de un proyecto de ley en marzo de 2023.

Por ello, la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha considerado que se han perdido dos años en que la ley podría estar en vigor. Esta demora, según ha dicho, pone en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Asimismo, los socialistas han anunciado la presentación de una alegación a la tramitación inicial de la ley, que incluye el texto aprobado en 2023. La intención, han explicado, es que el nuevo texto aborde "de forma integral" temas que "realmente apelan a la sostenibilidad" de la Serra.

En concreto, se han referido a la saturación y la afluencia turística, la movilidad sostenible, soluciones "reales" para el acceso a la vivienda a los residentes para evitar la gentrificación o afrontar "con valentía" medidas que frenen el cambio climático. Sobre esta última cuestión, Cladera ha criticado que el PP "ha evitado nombrar --el cambio climático-- en el texto de inicio de tramitación de la ley para hacer contentos a sus socios de Vox".

"No creemos que Galmés sea valiente, porque como hace con todo, busca un titular que quede bien pero luego no hace nada", ha censurado la portavoz, a la vez que ha mencionado situaciones similares como el inicio de la reducción de plazas turísticas que no se ha llevado a cabo o situaciones en la Serra que "ponen en duda" la efectividad del procedimiento.

Así, ha subrayado que con sus alegaciones el partido socialista defiende el proyecto de ley de 2023 ante las "dudas" a la iniciativa del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y confirma su compromiso para "colaborar con todo aquello que sirva para proteger la Serra de Tramuntana".