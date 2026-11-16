El PSIB cree que la movilización "masiva" en el mitin de Sánchez confirma sus posibilidades de revalidar el Gobierno

Mesa informativa del PSIB en Son Gotleu. - PSIB

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que la movilización "masiva" en el acto que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, protagonizó el sábado en Palma confirma que "la mayoría progresista está preparada para revalidar el Gobierno de España".

De este modo se ha expresado la candidata de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, la socialista Catalina Cladera, quien ha reivindicado la unidad de las fuerzas progresistas y ha hecho un llamamiento a la movilización "masiva" en las urnas.

El PSIB, en un comunicado, ha calculado que si un 75% del censo vota los partidos de la izquierda podrían alcanzar los 176 escaños en el Congreso de los Diputados.

Cladera ha considerado que la "enorme respuesta ciudadana" al mitin de Sánchez confirma que "la mayoría progresista de Mallorca está movilizada y preparada para volver a dar apoyo un gobierno de izquierdas en España".

Para la socialista, el acto evidenció que existe "una ciudadanía comprometida con la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos y el progreso ante los discursos de confrontación de la derecha y la extrema derecha".

Durante una mesa informativa celebrada en el barrio palmesano de Son Gotleu, Cladera ha destacado que el acto "fue la demostración de que la ciudadanía progresista se ha puesto en marcha porque sabe que aquello que se juega el 29 de noviembre es muy importante".

"Mallorca, Baleares y España necesitan continuar avanzando y no retroceder", ha dicho Cladera, quien ha manifestado la intención de su partido de "defender unas pensiones dignas y el poder adquisitivo de las personas mayores, continuar impulsando medidas para facilitar el acceso a la vivienda, reforzar la defensa de la sanidad y la educación públicas y reclamar más inversiones para Mallorca y una mejor financiación de los servicios públicos".