El PSIB critica que el Consell de Mallorca, a pesar de expedientes abiertos, no haya cerrado ningún alojamiento ilegal

Archivo - Joana Maria Adrover, consellera socialista en el Consell de Mallorca - PSIB - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha criticado este martes que a pesar de la cifra de expedientes abiertos, la institución no haya cerrado ningún alojamiento turístico ilegal en toda la legislatura.

En un comunicado, los socialistas se han pronunciado de este modo después de que este martes el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, haya explicado que se han tramitado hasta el pasado mes de julio un total de 146 expedientes sancionadores por oferta turística ilegal, un 40 por ciento más que en todo 2025.

La consellera socialista Joana Maria Adrover ha afirmado que "perseguir el alquiler turístico ilegal no es abrir expedientes, sino conseguir que la actividad cese", y ha remarcado que el Consell "no ha acreditado ninguna actuación efectiva".

La socialista ha recordado que Ginard "presume" de haber dictado 54 órdenes de cese inmediato, pero ha exigido saber "cuántas se han cumplido y cuántas se han ejecutado", al tiempo que ha reprochado que el Consell "no haya hecho ningún cierre cautelar, no haya impuesto ninguna multa coercitiva y no haya enviado ningún caso a Fiscalía".

Según la consellera del PSIB, "no están utilizando las herramientas que la normativa les da", lo que demuestra que "el alquiler vacacional ilegal continúa actuando de manera libre e impunemente".

Adrover ha puesto en contexto estas 54 órdenes de cese de actividad que hoy ha presentado Ginard, y las ha comparado con la cifra de 15.000 viviendas de alquiler ilegal que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, declaró que había solo dentro del municipio. "Las cifras que intenta vender el Consell de Mallorca son ridículas", ha añadido.

La representante socialista ha subrayado que esta inacción no es nueva, sino que viene de toda la legislatura. "Ginard se compara con las cifras de su antecesor, José Marcial Rodríguez, pero esto solo evidencia la bajísima actividad del gobierno insular en materia turística", ha indicado.

Para Adrover, la legislatura "ha sido un fracaso también en turismo", porque "ni el conseller actual ni el anterior han sido capaces de retirar oferta ilegal de la calle".

A juicio de la consellera socialista, este fracaso ha vivido este martes una nueva constatación, después de que Ginard haya afirmado que no cree probable una modificación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) esta legislatura para ajustar a la baja la cifra máxima de plazas en Mallorca.

Se trata, ha recordado, de una rebaja de plazas y una modificación a la que se comprometió el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ya hace más de dos años.

Joana Maria Adrover ha puesto como ejemplo las denuncias de los vecinos que hace años que alertan de viviendas turísticas ilegales que continúan operando. "Si después de años de denuncias la actividad continúa, es evidente que algo no funciona", ha afirmado.

La socialista ha señalado lo que ha considerado una "contradicción más" cuando dicen que "quieren contener la presión turística, pero los visitantes continúan aumentando".

"Mallorca no necesita más expedientes anunciados en rueda de prensa, sino menos oferta turística ilegal en funcionamiento", ha concluido Adrover, que ha señalado a Galmés como responsable de la falta de resultados. "El PP y Vox han convertido la persecución del alquiler turístico ilegal en propaganda, pero no en gestión", ha añadido.