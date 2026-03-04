El PSIB critica la estrategia de promoción turística de Mallorca en la ITB Berlín por fomentar la masificación

Archivo - El conseller insular del PSIB Andreu Serra en declaraciones a los medios. - PSIB - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este miércoles la estrategia de promoción turística de Mallorca que el Consell está llevando a cabo en la feria turística ITB Berlín 2026, y ha acuasado a la institución de ampliar el mercado en un "momento de masificación".

En un comunicado, los socialistas han señalado que el "relato de sostenibilidad" presentado en Berlín es incompatible con la contención turística y que la cultura, el folclore y la artesanía se están utilizando como una "coartada para promover el turismo en Mallorca en un momento de saturación evidente".

El conseller del grupo socialista, Andreu Serra, ha indicado que la isla recibió 13,5 millones de turistas el año pasado, con un crecimiento cercano al 2 por ciento respecto a 2024. "Con estas cifras, insistir en ampliar mercados es incompatible con cualquier discurso de sostenibilidad real", ha afeado.

Según Serra, la estrategia exterior del Consell contrasta con la situación de Mallorca, marcada por "la presión turística, los problemas de acceso a la vivienda, la saturación de servicios y un debate social intenso sobre los límites del modelo".

En este sentido, ha criticado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, por mantener un mensaje sobre sostenibilidad "para quedar bien", mientras que, por otro lado, "apoya la especulación y el desarrollismo turístico por encima de los signos de masificación y colapso de la isla y los residentes".

Además, los socialistas han reprochado al Gobierno insular no tener en cuenta el contexto internacional, asegurando que las decisiones en materia de promoción constituyen una declaración política sobre las relaciones que se quieren priorizar. "Es necesario un mensaje de mayor altura de los responsables de Turismo al Consell, de cara al sector y también a la ciudadanía", ha recalcado Serra.

El grupo también ha criticado la "sobrerrepresentación institucional" en la ITB, por la asistencia tanto de Galmés como de los vicepresidentes del Consell, Pedro Bestard y Antònia Roca, y del conseller de Turismo, Guillem Ginard, a quienes acusan de "aprovechar para viajar y hacerse fotos a costa de todos los mallorquines".

Por ello, el PSIB ha pedido transparencia sobre los recursos públicos destinados a la participación en la feria de Berlín, los objetivos concretos de la promoción y los resultados que se esperan obtener.