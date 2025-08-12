PSIB critica la "falta de inversión" del Govern, al que atribuye "recortes de 77 millones en los presupuestos de 2025"

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha criticado la "falta de inversión" del Govern en materia de infraestructuras y servicios, acusándole de "haber recortado 77 millones de euros para 2025" y de "haber dejado de ejecutar otros 350 millones en las dos últimas anualidades".

En nota de prensa, el PSIB ha denunciado que el Govern del PP está protagonizando "una de las peores legislaturas" en materia de inversiones en infraestructuras y servicios, atendidos "los recortes registrados de 77 millones de euros en los presupuestos de 2025", que hay que sumar a "unos 350 millones que ha dejado de ejecutar en las dos últimas anualidades", por la "falta de gestión demostrada".

El secretario de Análisis, Prospectiva y Respuesta y diputado del PSIB, Carles Bona, ha denunciado que "el PP ha vuelto a hacer en 2025 lo mejor que sabe hacer, recortes". Para 2025, "el recorte ya es un 20 por ciento menos en inversiones, y esto supone 77 millones menos de inversión". Y a esta cantidad se le añade aquello que "dicen que ejecutarán, pero después realmente no lo hacen".

En este sentido, Bona se ha quejado de que, en los dos últimos ejercicios económicos, la "escasa gestión" del PP ha hecho que "uno de cada dos euros haya quedado dentro del cajón". "El año pasado se dejaron de invertir 185 millones, y en los dos años de legislatura, la falta de inversión ya es de unos 350 millones", ha lamentado. Y todo esto, ha recordado, en un contexto en que el Govern ha dispuesto "del presupuesto de inversiones más elevado de la década".

Para hacer comparativa, Carles Bona ha expuesto que "entre 2015 y 2022 se ejecutó, de media, cerca del 80 por ciento de las inversiones programadas, incluso en años tan difíciles como el 2020, cuando en plena pandemia se llegó al 79 por ciento de la inversión, por encima de la media estatal". En cambio, "Baleares ha pasado de liderar la inversión a frenarla", ha denunciado: "En 2024 solo se invirtió el 54 por ciento, y han quedado 185 millones en el cajón, a pesar de ser el año con más crédito, con 407 millones", ha expresado Bona.

La consecuencia de esta situación es que "cada vez hay menos centros de salud, menos escuelas y más barrios que empobrecen", según ha indicado Bona. Al mismo tiempo, pero, "mientras se recortan servicios, el PP decide regalar 500 millones de euros en rebajas fiscales a las rentas más altas", ha apuntado. "Tenemos que saber que cada euro que se deja de invertir hoy, es un futuro más caro para mañana. Son menos oportunidades, menos trabajo y menos cohesión social", ha advertido el diputado socialista.