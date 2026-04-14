El PSIB critica que Galmés no concrete las ayudas por la guerra dos semanas después de anunciarlas

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este martes que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no haya concretado las ayudas impulsadas por la institución insular para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, 15 días después de anunciarse en el Debate de Política General.

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, ha reclamado celeridad en la adopción de medidas, por valor de 17,5 millones de euros, que tenían que ser aprobadas en el pleno del pasado jueves, pero que fueron retiradas del orden del día por el mismo equipo de gobierno.

En un comunicado, la formación socialista ha instado a Galmés a actuar con diligencia para proteger a la ciudadanía y "evitar las líneas rojas del racismo de Vox, que están detrás de que se hayan encallado las medidas anticrisis".

"Estamos en un momento de incertidumbre mundial que condiciona el bolsillo de los ciudadanos, pero el Consell de Mallorca no encuentra la manera de superar el desacuerdo entre PP y Vox para impulsar medidas de ayudas en la ciudadanía, es un despropósito", ha afirmado Cladera.

El PSIB ya alertó la pasada semana de las cláusulas restrictivas de las ayudas, que estaban limitadas a personas que acreditaran tres años de residencia continuada en Mallorca.

Los socialistas han tendido la mano al PP para aprobar un paquete de medidas lo más pronto posible y para que llegue a quien lo necesite. "Queremos un escudo social muy dotado y que no deje a nadie atrás, y por eso se tiene que dejar de banda en Vox y pactar con la izquierda", ha afirmado la portavoz.

Cladera ha lamentado que las medidas presentadas y después retiradas "olían a racismo", aunque ha criticado que aún así "no sean suficiente para Vox".

La portavoz socialista ha cuestionado la capacidad de Galmés para poner en marcha unas ayudas de similares características a la que el mismo Consell ofreció a la ciudadanía entre 2021 y 2023 por la crisis de la Covid y la guerra en Ucrania.

En todo caso, los socialistas mantienen que las ayudas de 17,5 millones son las únicas iniciativas que se pueden entender como escudo social.

El resto, a juicio del PSIB, hasta llegar a la dotación anunciada de 84 millones, son redefiniciones y ajustes sobre políticas ya incluidas en el presupuesto ordinario 2026 del Consell.