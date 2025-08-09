El PSIB critica el "retraso" de Galmés en la tramitación de la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha criticado este sábado el "retraso" y la "falta de diálogo" del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en la tramitación de la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca.

En una nota de prensa, el conseller socialista en el Consell Joan Ferrer Ripoll ha acusado al gobierno insular, formado por PP y Vox, de "falta de voluntad real para llegar a acuerdos en un tema que exige altura de miras, responsabilidad y visión de futuro".

Para el conseller socialista, "el Consell ha convertido una oportunidad para ordenar la movilidad y proteger el territorio en una maniobra opaca y unilateral". "No han querido consensuar el proyecto, y ahora lo retienen por cálculo político. Es una irresponsabilidad que Mallorca no se puede permitir", ha afirmado. "El oscurantismo sobre el trámite que sigue PP Vox en el Consell es total", ha dicho.

Los socialistas exigen "poder consensuar el proyecto" y "la apertura de un proceso real de diálogo y enmiendas con los grupos políticos" para garantizar la aplicación "urgente" de medidas para garantizar una movilidad "sostenible, segura y justa" para toda la ciudadanía de Mallorca. "La legislatura corre, y PP y Vox parece que se quieren escapar sin poner ninguna medida real en marcha para la mejora de la movilidad de la ciudadanía".

Según el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, el "colapso" actual de la movilidad en Mallorca "no es fruto de la casualidad, sino del deterioro deliberado de las políticas públicas en esta materia". La supresión del carril BUS-VAO de acceso a Palma, el archivo de la Ley de la Serra y la redacción de un nuevo proyecto, el aumento de la velocidad en la Vía de Cintura y el bloqueo al tranvía de la Bahía son, según Ferrer, "ejemplos de una política ideológica, improvisada y sin base técnica".

"Estamos ante un gobierno que rechaza cualquier limitación al coche privado, que actúa por impulsos políticos y que ignora los criterios técnicos y ambientales", ha dicho el conseller socialista. "El resultado es que miles de ciudadanos sufren cada día atascos, contaminación y una oferta de transporte público insuficiente".

Ferrer ha recordado asimismo que el mismo Consell de Mallorca, en 2024, encargó un estudio independiente que advertía que la isla estaba al límite por que sobraban unos 100.000 vehículos en las carreteras y proponía medidas concretas: limitar los coches de alquiler, reforzar el transporte público, habilitar ejes de movilidad no motorizada y coordinarse con Palma. "Un año después, este informe sigue escondido en un cajón y ninguna de sus recomendaciones se ha aplicado", ha denunciado.

Ante esta situación, el Grupo Socialista en el Consell insiste que la institución insular tendría que asumir las competencias del transporte público para garantizar "una planificación integral a escala insular" y acabar con "la descoordinación actual". También critica la "falta de visión metropolitana" del gobierno insular, que mantiene una actitud "hostil y sectaria" hacia la capital. "No se puede gobernar la isla como si cada municipio fuera un compartimento estanco. La movilidad tiene que ser planificada con una mirada insular y solidaria, pensando en la cohesión territorial y en las generaciones futuras", ha asegurado Ferrer.

Finalmente, el Grupo Socialista en el Consell ha alertado que la "falta de transporte público fiable y asequible genera desigualdad y exclusión social, especialmente entre jóvenes, personas mayores o familias con pocos recursos". En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea ha alertado recientemente del fenómeno de la "pobreza de transporte" como una nueva forma de vulnerabilidad estructural. "La movilidad no es un lujo. Es un derecho fundamental. Y un gobierno que renuncia a planificar y consensuar condena la ciudadanía a un futuro peor", ha concluido Joan Ferrer.