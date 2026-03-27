El PSIB critica que las subvenciones de cultura del Consell llevan "seis meses sin llegar a Lloseta"

El PSIB critica el retraso de las subvenciones de cultura del Consell en los pueblos de Mallorca. - PSIB

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado que las subvenciones del Consell de Mallorca para el apoyo actividades culturales "llevan seis meses sin llegar a Lloseta" y consideran que este municipio es un ejemplo de lo que está pasado en el resto de localidades de la Part Forana de Mallorca.

Según ha informado este viernes el partido en un comunicado, el retraso acumulado en los trámites de las subvenciones del catálogo de actividades culturales del Consell (Cacim) ha obligado a este Ayuntamiento a asumir las contrataciones, mientras el departamento de Cultura del Consell no resuelve las solicitudes.

Así, han asegurado que la falta de permisibilidad de las ayudas, la insuficiencia de recursos y la ausencia total de apoyo en infraestructuras dificultan la planificación cultural.

El PSIB ha señalado que uno de los principales problemas es la incertidumbre que rodea las subvenciones, que se convocaban en octubre y permitían a los ayuntamientos preparar con antelación la programación del año siguiente.

Así, han reprochado que en marzo todavía siga sin haber ninguna confirmación oficial sobre la convocatoria, generando una situación de inseguridad que dificulta la planificación, lo que pone en riesgo la continuidad de las actividades y obliga a trabajar con gran incertidumbre presupuestaria.

La alcaldesa de Lloseta, Paquita Campins, ha declarado que les genera "mucha inseguridad" no tener todavía la convocatoria y ha asegurado que esto provoca que tengan que ser los ciudadanos quienes tengan que estar "pagando por adelantado la programación cultural".

El Grupo Socialista en el Consell ha reclamado mayor apoyo económico, el establecimiento de calendarios estables de subvenciones e impulsar líneas específicas, tanto para infraestructuras, como para la programación cultural en todos los municipios de Mallorca.

RECURSOS INSUFICIENTES

Por otra parte, el PSIB ha criticado que los recursos económicos disponibles son insuficientes para sostener una política cultural "ambiciosa".

Según el PSIB, el municipio recibe una dotación anual de 7.500 euros para actividades culturales por parte del Consell, sin que existan otras líneas de apoyo específicas para la programación cultural ordinaria, y las ayudas destinadas a equipamientos se comparten con las de las fiestas, lo que reduce todavía más el presupuesto.

Además, han manifestado que no existe ninguna línea de ayuda ni aportación destinada a la mejora, mantenimiento o modernización de espacios culturales, lo que obliga a los ayuntamientos a asumir íntegramente los gastos.

La consellera insular del PSIB Bea Gamundí ha criticado que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, estén "rompiendo la cohesión cultural en los pueblos de Mallorca" al no repartir las subvenciones desde el departamento de Cultura.

Por su parte, el conseller insular socialista Joan Ferrer ha asegurado que PP y Vox solo promueven la cultura en el centro de Palma, dejando de lado a los barrios periféricos de la ciudad y a los municipios del resto de la isla.

Finalmente, ha criticado que con la pérdida de la candidatura de Palma como Capitalidad Cultural en 2031, el proyecto de PP y Vox por la cultura quede "totalmente decapitado" y "sin perspectiva". "Se han quedado sin su juguete", ha concluido.