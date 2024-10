El PSIB defiende que el informe de la UCO "corrobora" las explicaciones dadas y reitera su "máxima tranquilidad"

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha defendido que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) relativo al 'caso Koldo' "corrobora" las explicaciones de sus cargos en declaraciones y comparecencias parlamentarias y ha reiterado su "máxima tranquilidad", señalando que todas las contrataciones se hicieron "de acuerdo con la legalidad vigente".

Según recoge el último informe de la Guardia Civil, Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, habló directamente en 2020 con la entonces presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso para conseguir que contratara a una empresa de la presunta trama de compraventa de mascarillas pero para adquirir PCR. Armengol le dio el contacto con la consellera de Salud, que a su vez desvió el tema a los técnicos.

Los socialistas han considerado que el informe "corrobora la realidad defendida del procedimiento del Govern", refiriéndose a que derivaron a la Conselleria de Salud "todos los ofrecimientos de material sanitario para que fueran analizados por los funcionarios con criterios técnicos".

En un comunicado este viernes, el PSIB ha trasladado su "máxima tranquilidad" porque "todas las contrataciones y procedimientos se hicieron de acuerdo con la legalidad vigente y en el marco de la urgencia que comportaba la pandemia". Según los socialistas, "ya se demostró" en los organismos de contratación y fiscalización con "el único objetivo" de garantizar material sanitario.

Igualmente, han señalado que los técnicos descartaron la contratación de la propuesta de las PCRs que hace referencia el informe de la Guardia Civil.

Además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dicho que con el último informe de la UCO "se va corroborando" su versión de los hechos y lo que dijo en el Congreso de que no negoció contratos con la trama, y espera que la justicia llegue "hasta el final". "Como he dicho siempre, si algo detesto y contra lo que he luchado toda mi vida es la corrupción política", ha agregado.

Asimismo, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha arremetido contra el Govern actual, señalando que "el único encausado por este procedimiento en Baleares es el actual director del Servicio de Salud, Javier Ureña". En esta línea, ha preguntado al PP "¿qué queda de la voluntad de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de rehuir de la política del fango?".

"Lo que vemos hoy es el intento de reflotar un tema del que ya se han dado todas las explicaciones y sobre el que no hay absolutamente nada nuevo que no se haya contado ya", ha añadido, reiterando su "tolerancia cero" con la corrupción.

Una máxima que, a su parecer, "se debería aplicar el PP con los numerosos frentes que tiene abiertos, como la trama de Campos o el acto de presentación de las candidaturas del PP en Ibiza".