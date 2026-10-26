El PSIB denuncia el "abandono" del servicio de acompañamiento a vivienda social del IMAS - PSIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado públicamente el "abandono" del servicio de acompañamiento a la vivienda social del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para familias vulnerables.

Los socialistas han exigido la recuperación urgente de esta iniciativa que PP y Vox en el Consell de Mallorca "han dejado caducar", por no renovar a tiempo la concesión a la entidad Provivienda.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha acusado al gobierno insular del PP de "abandonar" este servicio, señalando que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, "parece que he decidido pasar la motosierra de Milei por encima de los servicios sociales".

Según ha trasladado el PSIB en una nota de prensa, Cladera ha reclamado la recuperación de esta iniciativa y ha recordado que sin apoyo profesional para las personas más vulnerables, es mucho más difícil conseguir que los usuarios salgan de la exclusión social.

De su lado, la consellera insular Sofia Alonso ha criticado la "falta de previsión" del gobierno insular, señalando que el pasado 31 de agosto finalizó la segunda prórroga del contrato con la entidad Provivienda, que gestionaba el acompañamiento.

A pesar de ser un hecho previsible, según Alonso, el IMAS todavía no ha licitado un contrato nuevo, "dejando a las familias en una situación de completo desamparo y vacío asistencial".

También ha lamentado la situación el diputado del PSIB Omar Lamin, quien ha reprochado al Govern balear que "no haya hecho nada" para incrementar el servicio que esta oficina presta a la población.

Los socialistas han solicitado la rehabilitación inmediata de este programa, centralizado en Inca, y han pedido "respuestas claras" sobre el calendario previsto para restablecer la atención profesional a los colectivos afectados.