El PSIB denuncia que el Consell de Mallorca deja 135 millones sin ejecutar en 2025

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este miércoles que el Consell de Mallorca haya dejado sin ejecutar 135 millones de euros del presupuesto de 2025, lo que, según los socialistas, supone que solo se invirtió uno de cada cuatro euros previstos.

En una nota de prensa, el PSIB ha afeado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, y a su socio de gobierno, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, la "mala gestión" al cerrar el ejercicio con un remanente de 135 millones de euros, así como con 10,5 millones en facturas "sin contabilizar".

Según los socialistas, el dato más preocupante se encuentra en la ejecución del capítulo 6 de inversiones, donde el Consell solo habría sido capaz de gastar uno de cada cuatro euros previstos, dejando sin ejecutar el 75 por ciento del presupuesto.

Asimismo, el PSIB ha calificado de "fracaso" el convenio de carreteras anunciado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y Galmés, que debía aportar 30 millones de euros al presupuesto de 2025 y que finalmente no se ha materializado.

Por otro lado, los socialistas han criticado que el departamento de Turismo solo haya generado 5,4 millones de euros en sanciones, lejos de los 7,5 millones previstos, lo que supone cerca de un 30 por ciento menos. A su juicio, este dato demuestra que el Consell no controla la oferta ilegal ni cumple sus propias previsiones.

En el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la incorporación de remanente de 2025 por gastos generales asciende a 10,4 millones de euros, un hecho que desde el PSIB han considerado "especialmente grave", al entender que se ha dejado de gastar esta cantidad en servicios destinados a los colectivos más vulnerables de Mallorca.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha afirmado que "de nada sirve ir diciendo que tienes el presupuesto más alto de la historia cada mes de noviembre si después dejas de ejecutar el 20 por ciento de aquello que has prometido, como hace Galmés".

Por último, los socialistas han advertido de que "sería muy grave que ahora Galmés se dedicara a hinchar de nuevo el presupuesto de Tirme, como ha hecho en los dos últimos ejercicios liquidados", en referencia a un movimiento que, según han denunciado, ha supuesto desviar 62 millones de euros extrapresupuestarios a la concesionaria de la gestión de residuos en Mallorca, recursos que dejan de invertirse en cuestiones que consideran prioritarias para la ciudadanía.