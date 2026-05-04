El PSIB denunciará la "negativa" del Consell de Mallorca a entregar la documentación del traslado de residuos de Eivissa

Grupo socialista en un pleno del Consell de Mallorca - PSIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca presentará una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para denunciar la "negativa reiterada" del equipo de gobierno insular a facilitar la documentación sobre el plan piloto para trasladar residuos de Eivissa para que sean incinerados en Son Reus.

Según ha criticado la formación en una nota de prensa, a pocos días de comenzar este traslado entre ambas islas, los ciudadanos "desconocen absolutamente" todos los términos en los que el Consell lo ejecutará.

Los socialistas han denunciado públicamente "meses de silencios, retrasos y repuestas que no responden" sobre esta cuestión, lamentando que el Consell "ha vulnerado de forma reiterada e injustificada el derecho de acceso a la información de los consellers insulares".

Según consta en la reclamación previa presentada en el Consell, el PSIB ha solicitado cuatro veces el acceso al plan piloto y al expediente completo que autoriza la gestión de los residuos de Eivissa en Mallorca.

No obstante, han sostenido, el equipo de gobierno insular "no ha atendido correctamente" ninguna de estas peticiones y tampoco ha respondido a las peticiones orales del grupo socialista en varios plenos insulares.

La portavoz del partido en el Consell, Catalina Cladera, ha considerado que esta situación es de "una gravedad institucional notable" y ha subrayado que el gobierno insular "está actuando con una opacidad deliberada".

"Nos niegan información esencial sobre un plan que afecta a la gestión de residuos de dos islas y que puede tener impactos ambientales y económicos importantes", ha dicho la portavoz, agregando que "no solo es una falta de transparencia, sino una vulneración directa de los derechos de los cargos electos y, por tanto, de la ciudadanía que representan".

Asimismo, ha advertido que en caso de que el equipo de gobierno no facilite la información solicitada, los socialistas se personarán para exigir la entrega de los contratos y los estudios que se han realizado.

A su entender, el Departamento de Medio Ambiente emitió respuestas "evasivas y sin dar ninguna información" de las que se reclamaban, con ocho meses de retraso en la primera petición y con cinco meses en la segunda, señalando que ya se había dado la información en el pleno de marzo, una cuestión que los socialistas niegan.

Igualmente, la formación hizo dos peticiones más el pasado mes de marzo de las que no ha recibido respuesta, cuando el plazo legal terminaba el pasado 16 de abril.

En este sentido, el documento denuncia que "habiendo transcurrido el plazo máximo de respuesta, no se ha dado ninguna respuesta a la petición de información y no se ha dado acceso al expediente".

Cladera ha señalado que la legislación establece un plazo máximo de cinco días para que el Consell resuelva las solicitudes de acceso a la información y que, al no haber dictado ninguna resolución denegatoria, el derecho de acceso se entiende concedido por silencio administrativo positivo.

"No hay ninguna justificación legal para negarnos el acceso", ha reivindicado, agregando que el equipo de gobierno ya tuvo que hacer frente a una sentencia anterior del Consejo de Transparencia el pasado diciembre por información relacionada con el carril bus-VAO.