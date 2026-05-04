El PSIB de Eivissa tacha el inicio de temporada turística de "caótica" y culpa al PP

Reunión de la Ejecutiva de la FSE. - PSIB

EIVISSA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE), Vicent Roselló, ha calificado el inicio de la temporada turística como "caótico y vergonzoso" y ha responsabilizado al PP de la situación del transporte o las infraestructuras.

En un comunicado, el PSIB ha afirmado que el inicio de temporada debería ser un momento de preparación, organización y confianza pero lo que han visto, en cambio, es una "acumulación de fracaso e improvisación", lo que, a su manera de ver, demuestra que el PP, tanto en el Consell d'Eivissa com en los ayuntamientos, ha sido "incapaz de planificar nada a tiempo".

Entre otras cosas, ha lamentado que el nuevo sistema de transporte público se ha puesto en marcha de forma "absolutamente desastrosa" para residentes, trabajadores y turistas, con "numerosas quejas" por parte de usuarios.

El secretario general socialista ha lamentado que a la "nefasta" puesta en marcha del nuevo transporte público, se añade el estado de carreteras y calles de los municipios de la isla "levantados y en obras", lo que hace que este comienzo haya sido "más caótico".

Rosselló ha señalado que las previsiones de cara a la temporada alta son "muy preocupantes" y ha recordado temas como la seguridad y el orden o la limpieza, cuestiones donde el PP, en su opinión, "también está fallando".

En cuanto a la vivienda, ha considerado que se ha llegado a una situación "desesperada". "El PP se niega a limitar los precios del alquiler, a tomar medidas contundentes y ahora, además, ha dejado desprotegidas a las más de 6.000 familias que este año han de renovar el contrato de alquiler con su decisión de votar en el Congreso en contra del decreto de prórroga los alquileres", ha dicho también.

El secretario general de la FSE ha recordado que la ciudadanía reclamó en temporadas anteriores "soluciones a la masificación, al descontrol y a la especulación", temas que el PP "sigue sin resolver".