PSIB Eivissa ve la derogación de la Ley de Memoria Democrática "un ataque directo a la dignidad de las víctimas"

EIVISSA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) ha lamentado la derogación en el Parlament de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático de Baleares, calificando la decisión de un "ataque directo a la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".

En un comunicado, ha señalado además que es una "concesión inaceptable del PP hacia los postulados de la extrema derecha".

El secretario de Cultura, Patrimonio y Memoria Democrática de la FSE-PSOE, Iñaki de Eróstegui, ha advertido de las consecuencias de la decisión de PP y Vox, afirmando que el Parlament vivió este martes "una de sus jornadas más oscuras". También ha lamentado que la derogación supone "dar pasos atrás".

El PSOE ha criticado que la eliminación del marco normativo supone desmantelar un consenso social y político que había situado a Baleares al frente de la reparación histórica.

De Eróstegui ha dicho que, a este paso, "desaparecen herramientas esenciales de reconocimiento y reparación y se debilita la retirada de símbolos franquistas, renunciando a preservar espacios que forman parte de nuestra história".

El PSOE ha alertado además del peligro que esta medida supone para la convivencia y educación, según han considerado también.