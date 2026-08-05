El PSIB exige la apertura de un columbario en el cementerio de Palma para honrar a víctimas de la represión franquista

El diputado socialista Omar Lamín, la presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, y el portavoz socialista en Cort, Xisco Dalmau, frente el muro de la memoria del cementerio de Palma.Bal- EUROPA PRESS

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido este miércoles al Govern la apertura de un columbario en el cementerio de Palma para acoger a unas 200 víctimas de la represión franquista y otras personalidades como los hermanos Aurora y Gabriel Picornell.

El portavoz socialista en Cort, Xisco Dalmau, ha solicitado en rueda de prensa que se haga un acto de reconocimiento e inauguración que cuente con las entidades memorialistas y que el memorial sea un centro vivo de estudio e investigación tanto para alumnos como para el resto de ciudadanos.

En este sentido, la presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha pedido un acto de Estado para la apertura del espacio, bajo el nombre 'Columbario de la Dignidad'.

Además, ha exigido que se cuente con las familias de las víctimas para la organización de dicho acto en términos de escoger el color de las flores o la música que suene, algo que, ha considerado, es "muy reparador".

Oliver ha añadido que este centro podría servir también para estudiar la historia mallorquina y lo ha comparado con lugares de Europa como Auschwitz u otros puntos donde hubo represión nazi.