El PSIB exige la equiparación inmediata del plus de insularidad para el personal del Consell y de los ayuntamientos

Grupo Socialista en el pleno del Consell de Mallorca de junio - PSIB

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado este lunes al Consell de Mallorca la aplicación inmediata de la indemnización por residencia al conjunto del personal de la institución insular, de sus entes instrumentales y del sector público dependiente.

El partido ha recordado en un comunicado que estas retribuciones deben ser idénticas para el personal de las administraciones locales, incluidos los ayuntamientos.

La iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno del Consell, responde a las demandas que han formulado recientemente algunos de los sindicatos más representativos de la función pública del Consell, que han registrado escritos reclamando la aplicación del complemento por residencia a las plantillas insulares y municipales.

La portavoz del grupo en la institución, Catalina Cladera, ha destacado que "la insularidad afecta por igual a todas las familias, con independencia de la administración en la que trabajen", y que la petición "es coherente con el marco legal que obliga a equiparar las retribuciones básicas y las indemnizaciones entre el Estado y las corporaciones locales".

Según ha declarado, el Consell dispone de la capacidad económica, técnica y presupuestaria para asumir esta actualización salarial de manera inmediata, con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2026. Además, ha pedido que la institución convoque de manera urgente la Mesa General de Negociación para acordar la aplicación del complemento con los representantes sindicales.

La moción socialista también insta al Consell a activar una línea de ayuda extraordinaria para apoyar a los ayuntamientos de Mallorca, especialmente a los de menor capacidad financiera, con el fin de que puedan implantar progresivamente el plus de insularidad en sus plantillas y evitar desigualdades entre municipios y administraciones supramunicipales y estatales.

Finalmente, la iniciativa socialista también propone que los ayuntamientos abran procesos de diálogo con los representantes de los trabajadores en cuanto al Consell haya cerrado su acuerdo y concretado la línea de apoyo supramunicipal, con la voluntad de avanzar hacia una "equiparación justa, viable y progresiva para todo el personal público de Mallorca".